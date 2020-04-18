18 Nisan 2020 17:44

Tarım Bakanı, "Üreticiye destek verilecek mi?" sorusuna "Karar Cumhurbaşkanının" dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in gündeme getirdiği "Üreticiye destek verilecek mi" sorusuna "Cumhurbaşkanlığı karar verir" dedi.

tarım faaliyeti

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • EKONOMİ
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    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda üreticinin belini büken yüksek girdi maliyetlerinde en önemli kalemlerden birini oluşturan elektrik fiyatlarını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

    CHP’li Gürer’in, tarımsal üretimde kullanılan elektrik enerjisinin indirimli fiyattan uygulanması talebini içeren soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanlığından olumsuz yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili yasa kapsamında belirli amaca ilişkin olarak yürütülen desteklemelerin ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile olabileceğini bildirdi.

    ÇİFTÇİNİN ELEKTRİK YÜKÜ TBMM GÜNDEMİNDE

    Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, tarımsal üretiminde girdi maliyetlerinin sürekli arttığını, tarımsal sulamada ise üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunların başında elektrik enerjisi gideri olduğunu belirtti.

    Ocak 2018-Ocak 2020 döneminde fiyat artışlarının yüzde 108,2'ye ulaştığını kaydeden Gürer, “Mesken abone grubu fon, pay ve vergi dahil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacım karşılayan üreticilerimizin ödediği tutar 80,8 kuruştur. Üreticilerimiz mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır. Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmelidir” açıklamasında bulundu.

    CHP Milletvekili Gürer, “Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılması için bir çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Üreticilerin indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanacak mıdır?” şeklindeki sorularının da yanıtlanmasını istedi.

    Gürer’in önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fon, pay ve vergilerin belirlenmesi, tüketicilerden tahsil edilmesi ve ilgili mercilere aktarılmasının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluk alanı dışında kaldığını ifade etti.

    Diğer bazı abone gruplarına göre daha düşük tarifeden elektrik almakta olan tarımsal sulama abone gruplarına münhasır bir düzenleme yapma imkânı olmadığını belirten Bakan Pakdemirli, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17’nci maddesinin 7’inci fıkrasındaki “Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amacıyla sübvansiyon yapılması gerektiğinde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yapılır. Sübvansiyonun tutarı ile usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir” hükmüne atıfta bulunarak, “Belirli bir amaca veya faaliyete ilişkin olarak tüketicilerin desteklenmesi ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile maliyetinin ilgili kurum bütçesinden ödenmesi şeklinde yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

     “ELEKTRİK ÜRETİCİNİN KABUSU OLDU”

    Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise tarım sektöründe girdi maliyetlerinin sürekli arttığına dikkat çekti. Tohum, Gübre, yem ve ilaç fiyatlarının her geçen yıl ikiye katlandığını belirten Gürer, en önemli girdi maliyetlerinin başında gelen elektrik enerjisinin ise adeta üreticinin kâbusu haline geldiğini ifade etti.  Yeraltı kuyularından elektrik enerjisi ile çıkarılan suyun parasının süreci içinde peşin alındığına dikkat çeken Gürer bu dönemde olsun hasat süresine kadar  elektrik borcu nedeni ile sulama suyunun kesilmesine neden olacak uygulamalar yapılmasın” dedi.

    “VİRÜSÜN ETKİLERİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN TARIM SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİ”

    Korana virüslü mücadele sürecinin devam ettiği şu günlerde, virüs salgınının ekonomik etkilerinin en aza indirilebilmesi için tarım sektörünün her alanda desteklenmesi gerektiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik enerjisi fiyatlarında, tarım sektörü için ciddi bir indirime gidilmeli ve ürün tarlada iken borcu nedeni ile elektrik kesilmemelidir” ifadesini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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