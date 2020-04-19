19 Nisan 2020 05:29

TPI işçisi: Evde kalma umudumuz valiliğe takıldı

TPI İşçisi: Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. İlk başlarda izin istediğimizde kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

TPI işçileri basın açıklaması yapacak

Fotoğraf: Evrensel

TPI işçisi
İzmir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak” açıklamasından bu yana TPI’da fabrikada çalışma olup olmayacağını merak ediyorduk. Fabrikada yayılan TPI şirketinin valilikten izin alacağı söylentisi üzerine sendikayı (Petrol-İş İzmir Şubesi) arayarak çalışmak istemediğimizi, eğer çalışma olacaksa da fazla mesai olarak sayılması gerektiğini söyledik. Sendikamız ise “Sokağa çıkma yasağı ilan edildiği günlerde çalışma olmasını istemiyoruz ve valiliğe izin için başvurmayın” açıklamasını yapmadı. Bu nedenle fazla mesaili olacak beklentisi oluştu.

Umudumuz valiliğin izin vermemesi yönündeydi. Ama amirler ve bölüm şefleri dakika başı mesaj atıyordu “Sokağa çıkma yasağında fabrikamız devletten özel izin almış olup çalışmaya devam edecektir” diye.

Sendika ise “Bize resmi belge ulaşmadığı sürece amirlerin çalışma olacak mesajlarını dikkate almayın” mesajı attı. Sendika dediğimizde işyeri temsilciliği, şube başkanını falan ortalıkta gördüğümüz yok.

Bekleyişimiz akşam saatlerinde TPI yöneticilerinin imzalarının olduğu ve izin belgesi olduğu söylenen belgeyle sonuçlandı. Petrol-İş İşyeri Temsilciliği de WhatsApp grubuna “Arkadaşlar yarın herkes servislerle fabrikaya gelsin çünkü bu izin servisle işe gelenler için geçerli. Özel araçla gelenler için özel bir izin yok. Yani arkadaşlar yarın çalışıyoruz, servisi polis durdurursa her serviste izin belgesi olacak, kimse size ceza kesmeyecek. Tabii herkes servise kadar olan mesafede kontrol olması ihtimaline karşı fabrika giriş kartını yanında taşısın. Yarınki çalışma normal çalışma mesai değil” diye kuru bir mesaj attı.

Yasaklara rağmen çalışmaya devam ediyoruz. İşçi sağlığının sendika tarafından da işveren tarafından da devletin gerekli mercileri tarafından da önemli olmadığı izin belgesi denilen yazılı evraklarla ispatlanmıştır. Biz de boynunda halkaları olan kölelerden farkımız olmadan servislere binip uysalca fabrikanın yolunu tutuyoruz.

Dolar sürekli yükseldiği için üretimi durdurmuyorlar. Ne kadar çok bitmiş iş gönderirse o kadar kâr edecek. Bize ilk başlarda izin istediğimizde devletin çıkardığı kanunu uygularız diyorlardı ama şimdi çalıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Bu arada Evrensel’de çıkan haberde Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, TPI’da pozitif vaka yok demiş bu da haberi okuyan bizlerin tepkisini çekti doğal olarak. Bilinen tedavi altında veya karantinada en az altı arkadaşımız olduğu halde neden yok dediğini merak ediyoruz. Hatta insan kaynakları beyaz yakayı, idari personeli bilgilendiriyor ama işçileri bilgilendirme gereği duymuyor. Umursanmıyoruz.

“POZİTİF VAKA VAR” DİYE E-POSTA GÖNDERİLDİ

TPI Composite tarafından idari işlerde çalışanlara gönderilen e-postalarda ise pozitif vakanın olduğu belirtildi. Gönderilen mesajda, “28 Mart Cumartesi günü de Sasalı fabrikamızda semptomlarından şüphelendiğimiz bir çalışanımızı yine hastaneye sevk ederek test yapılmasını talep ettik... Çalışanımızın test sonucu pozitif ancak sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık...” ifadeleri yer aldı.

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