Omco Kalıp patronundan salgın fırsatçılığı: İşçiler sendikadan istifaya zorlanıyor

Gebze’de Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlendiği Belçika merkezli Omco Kalıp, salgını fırsat bilerek işçileri sendikadan istifaya zorladı. Fabrika önünde protesto eylemi yapan işçiler, fazla mesaiye kalmama kararı alırken, baskının sürmesi halinde üretimden gelen güçlerini kullanacakları uyarısında bulundu. Sendika fabrikada yetki alacak çoğunluğu sağlamış ancak hükümetin salgın sonrası sendikal faaliyetlerin askıya alması nedeniyle toplu sözleşme süreci başlayamamıştı.

Fotoğraf: Evrensel

Fabrika önünde saat 15.00’ta toplanan sabah ve öğle vardiyası işçileri “Sendika haktır engellenemez”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarını attı. Burada işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi geçtiğimiz aralık ayından itibariyle çoğunluğu sağlayarak bakanlığa başvurduklarını ve yetki aldıklarını ancak patronun yetkiye itiraz ettiğini hatırlattı. İşçilerin eylemleri sonucu patronun itirazını geri çektiğini anlatan Çiftçi, salgından dolayı sendikal faaliyetler askıya alınınca, kesinleşmiş yetkinin gelmediğini dile getirdi. Bu arada toplu sözleşme taslağını yönetime sundukları bilgisini veren Çiftçi, sonrasında ise salgını fırsat bilen patronun sendikadan istifa baskısının başladığını dile getirdi. “Bugün fabrikadaki bazı üyelerimizi çağırıp ‘Sendikayı aradan çıkarın enflasyonun üzeninde zam verelim, yıl sonu primi verelim’ diyerek ahlaksız teklifte bulundular, istifaya zorlanan işçiler var” diyen Çiftçi, patronun Anayasal hakları ihlal ettiğini, baskıların sürmesi halinde üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını duyurdu. Eylem nedeniyle işe geç başlayan işçiler, fazla mesaiye de kalmayacak. (Gebze/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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