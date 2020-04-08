EMEP Kocaeli İl Örgütü: Patronların kârı uğruna işçilerin sağlığı ile oynamayın!

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında ülke genelinde riskli iller arasında İstanbul'un ardından Kocaeli'yi zikretmesini değerlendirdi. Bakanın, Kocaeli'de vaka sayısındaki artışı yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliğine bağladığını belirten Erkan, "Sorarız Bakan Koca'ya bir emek kenti olan Kocaeli'de mal ve hizmet üretimi devam ederken sosyal temas nasıl azalacak? Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren; yayılımının önlenmesi için çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm üretim ve hizmet birimlerinde üretime ara verilip, işçilerin ücretli izne çıkarılması ve yaygın test yapılması talebini görmezden gelenler, şimdi yeni bir durumla karşı karşıya kalmışız gibi ilimizdeki vakaların artışına dikkat çekiyorlar. Üstelik; bu konudaki sorumluluklarını gizlemeye çalışarak, virüsün yayılmasının nedeni yaşamak için çalışmak zorunda olan emekçilermiş gibi hala sosyal temastan kaçının, evde kalın deme aymazlığını da göstermekten geri durmuyorlar" dedi.

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan imzalı açıklamanın ve Kocaeli'de fabrikaların detayları şöyle:

“Sayın Bakan; bu tablo sizin ve Hükümetinizin tercihinin sonucu. Siz ve Hükümetiniz 'Her koşul ve şart altında üretim devam edecek' dediğiniz için bu kentte işçiler ve aileleri yaşam savaşı veriyor. Siz, işçiler ve ailelerinin sağlıklı bir yaşam hakkını değil bir avuç patronun karını güvence altına almayı tercih ettiğiniz için bu kentte her gün işçiler ve aileleri hastalanıyor. Bu kentin fabrikalarında sırf patronlar kazansın diye çarklar dönmeye devam ederken, o çarkların altında işçiler ve aileleri eziliyor.

EN AZ 17 FABRİKA, 67 İŞÇİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF!

Partimiz; Emek Partisi işçilerin partisidir. Partimizin il ve ilçe örgütlerine fabrikalardan, işyerlerinden, işçilerden gelen bilgiler bu kentin emekçilerinin nasıl bir risk altında olduğunu, virüsün fabrikalarda nasıl yayıldığını bütün çıplaklığı ile ortaya koyuyor. Partimiz defalarca kez bu konuda açıklamalar yapmış, hangi fabrikada Kovid-19 testi pozitif olan işçiler olduğunu açıklamış, Hükümeti, Sağlık Bakanlığı'nı ve ilimiz mülki amirini uyararak yayılımın engellenmesi için zorunlu işyerleri dışında üretime ara verilmesinin, işçilerin ücretli izne çıkarılmasının elzem olduğunu ifade etmiştir. Geldiğimiz noktada bu konuda adım atılmaması nedeniyle tablo daha da ağırlaşmıştır.

Partimizin fabrikalardan edindiği bilgiler ışığında; bugün ilimizde en az 17 fabrikada, 67 işçide Kovid-19 testi pozitiftir.

Bu tablo; ilimizdeki işçilerin ve ailelerinin, bütün bir kent halkının nasıl bir riskle karşı karşıya kaldığının kanıtıdır.

Üstelik Kovid-19 vakaları tespit edilmesine rağmen bu fabrikalardan 9'unda hala üretim devam etmektedir. Bu fabrikaların patronları, bu fabrikalarda testi pozitif çıkan işçiler olduğu bilinmesine rağmen bu fabrikalarda üretimin devam etmesine göz yuman sağlık bakanlığından, mülki amirliğe, il sağlık müdürlüğüne kadar tüm yetkililer gelişebilecek tüm olumsuzluklardan birinci derecede sorumludur.

Emek Partisi olarak çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. İşçilerin ve ailelerinin sağlığı patronların insafına bırakılamaz. Çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli, işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Yaygın test yapılmalı, sağlık hakkı kamusal bir hak olarak tüm yurttaşlara parasız, eşit ve nitelikli bir şekilde verilmelidir."

EN AZ 17 FABRİKADA 67 İŞÇİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF!

Yaptıkları açıklamalarla Hükümeti, Sağlık Bakanlığını ve Kocaeli’nin mülki amirini defalarca uyardıklarını belirten Erkan, “Geldiğimiz noktada adım atılmaması nedeniyle tablo daha da ağırlaşmıştır. Partimizin fabrikalardan edindiği bilgiler ışığında; bugün ilimizde en az 17 fabrikadan 67 işçinin Kovid-19 testi pozitiftir. Emek Partisi olarak çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. İşçilerin ve ailelerinin sağlığı patronların insafına bırakılamaz. Çalışması zorunlu işyerleri dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilmeli, işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Yaygın test yapılmalı, sağlık hakkı kamusal bir hak olarak tüm yurttaşlara parasız, eşit ve nitelikli bir şekilde verilmelidir” dedi.

FABRİKALARDAKİ DURUM

Kocaeli’deki üretime devam eden ve etmeyen fabrikalar ise şu şekilde: Gölcük Askeri Tersanesinde üretim yarı yarıya dönüşümlü devam ediyor. Sumuriko Hose’da üretim 1 Nisan’da yeniden başladı. DYO’da üretime ara verilirken, Alba’da 6-12 Nisan tarihleri arasında üretime ara verildi. Arçelik LG, Arçelik Çayırova fabrikasında TÜPRAŞ’ta faaliyet gösteren taşeron şirket Tekfen’de, Posco Assan’da, İnform’da, Diler Demir Çelik’te, Koton Gebze deposunda, Çolakoğlu Limanı’nda üretim devam ediyor. Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Sarkuysan, Makine Tarım, Cavo, Fontana’da işçiler işten kaçınma hakkını kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)