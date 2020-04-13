Lojistik firması işçisi: Ayakkabı, baza ve sandalye mi halkı mağdur edecek?

Evde kal çağrıları, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı… Lojistik işçileri her koşulda çalışmaya devam ediyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görüştüğümüz lojistik firması işçisi, “Ayakkabı, baza veya sandalyenin stoklanmaması, kategorilerine ayrılmaması mı halkı mağdur ederdi ki çalışmaya mecbur bırakıldık?” diye sordu.

Elektrik malzemeleri, beyaz eşya, ayakkabı gibi birçok alanda yurt içi ve uluslararası alanda kargo ve lojistik işi yapan firmanın 500’e yakın çalışanı var. Sohbetimize “Nasılsın?” sorusuyla başlıyoruz. “Hayatta kalma kaygısı” diyor ve ekliyor “Aslında tek başıma nasıl olduğumun pek önemli olmadığı bir süreçteyiz.” Lojistik işçileri olarak “Sokağa çıkma ama her koşulda çalış” denilen kesimi oluşturduklarını dile getiren işçi, şöyle devam etti: “Yanlış anlaşılmasın zorunlu ihtiyaçların stoklandığı bir depo değil burası. Flo, Yataş vs. gibi firmaların satış mağazalarının dahi kapalı olduğu bir dönemde ürünlerini stokluyoruz. Ayakkabı, baza veya sandalye… Bunların stoklanmaması, sevk edilmemesi, kategorilerine ayrılmaması halkı bu kadar mı mağdur ederdi ki çalışmaya mecbur bırakıldık. Dünyayı etkileyen salgında bile canımız hiçe sayılıyor.”

İşyerinde eldiven, maske, girişlerde ateş ölçme gibi önlemlerin yetmeyeceğine dikkat çeken işçi, “Enfekte olup gelmiş misin diye ölçülüyor; ama ya burada enfekte olduysan? Çıkarken niye ölçmüyor?” dedi.

“Yeni evlenecekler çeşitli borçlar altına imza attı, evinde tek çalışan işsiz kalmaktan korkan yarın bu biriken borçlar ile zaten ben açlıktan ölürüm diyen arkadaşlarımız çok var, ses çıkarmaya korkuyorlar” diyen işçi, bu zulmü yapan hükümet ve patron kadar, yaşananları izlemekle yetinenlerin de suçlu olduğunu söyledi. İşçinin salığını ve canını düşünmeyenleri daha iyi tanımak gerektiğini dile getiren işçi şu çağrıyı yaptı: “Geleceğimizi ve aç mı tok mu yattığımızı düşünmeyenlere karşı birbirimizin yanında olmalı, tüm bu kan emicilere karşı gücümüzü birleştirmeli ve mücadele etmeliyiz.” (Gebze/EVRENSEL)

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