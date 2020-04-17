Kroman Çelik ve Yücel Boru’da pozitif vaka tespit edildi

Gebze'de Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Yücel Boru ve Kroman Çelik fabrikalarında pozitif vaka tespit edildi. Yücel Boru’da vaka önceki gün tespit edilirken, Kroman Çelik’te ise işçiler vakanın yardımcı işletme kısmında bugün tespit edildiği bildirildi. Vakayla yakın olanlar evlerinde karantinaya alındı.

İki fabrikada da örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Yücel Boru’da önceki gün vakanın tespit edilmesinden sonra üretimin bir hafta süreyle durdurulduğunu açıkladı. Kroman’da ise şüpheli bir durum olduğu söyleyen Aydın, şunları söyledi: “Sendikamıza bağlı fabrikalarda il ilçe sağlık kuruluna başvuru yapıyoruz. Temsilcilerle duruşlara geçiyoruz ama Türkiye’de bizim dışımızdaki sendikalar adım atılmıyor. Sadece bir fabrikada 60-70 tane pozitif vaka çıktığını duyuyoruz. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işverenlerle konuşarak belli yol alıyoruz, sıkıntı aşılamadığında mücadele veriyoruz. Ama genel olarak durum sıkıntılı.” (Gebze/EVRENSEL)