13 Nisan 2020 18:58

İşçi mektubu: Acilen tüm temizlik işçilerine tarama testi yapılsın

"Çalıştığımız alan bu süreç açısından en riskli alanlardan bir tanesi. Evlerimize gittiğimizde eşimize, çocuklarımıza yakınlaşmaktan, eğer hastalık taşıyorsak onlara da bulaştırmaktan korkuyoruz."

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Temizlik işçisi
    İstanbul

    Merhabalar, ben Avcılar Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan bir işçiyim. Denizköşkler Mahallesinde süpürgeci olarak çalışıyorum. Bizler temizlik işçileri olarak zor koşullarda çalışmaya devam ediyoruz. Çalıştığımız alan bu süreç açısından en riskli alanlardan bir tanesi ve bu durum aslında hepimizde çeşitli kaygılar yaratıyor. Evlerimize gittiğimizde eşimize, çocuklarımıza yakınlaşmaktan, eğer hastalık taşıyorsak onlara da bulaştırmaktan korkuyoruz. En son aynı bölgede çalıştığımız bir arkadaşımızın ve eşinin korona testinin pozitif çıkması bu korkuları hepimiz açısından daha da artırmış durumda.

    Arkadaşımız yaklaşık 10 gündür evinde eşiyle birlikte karantinada kalıyor. İşe gelmeye devam ederken son günlerde sık sık baş ağrısı çektiğini ve kendini halsiz hissettiğini bize anlatıyordu. 2-3 gün sonra hastaneye kontrole gittiğinde kendisinde ve eşinde koronavirüs olduğunu öğrendi ve evinde karantinaya alındı. Biz durumu işe gelmediği için endişelenip onu aradığımızda öğrendik. Hastalığını öğrendikten sonra amirlerimizle konuşup hepimiz kaygılıyız bizlere de test yapılması gerekiyor, sonuçta aynı bölgede çalışıyoruz, beraber yemek yediğimiz hatta aynı malzemeleri kullandığımız oluyor dedik. Bunun karşında bizlere arkadaşımızın hastalığı hastaneye gittiğinde kaptığı, dolayasıyla bize bulaşma gibi bir riskinin olmadığı söylendi.

    Bizler bunun bilinemeyeceğini söylememize rağmen amirlerimiz tarafından geçiştirildik. Biz temizlik işçileri olarak zaten riskli koşullarda çalışmaya devam ediyoruz ve alınan önlemleri yetersiz buluyoruz. Bugüne kadar bizim için alınan önlem sadece eldiven ve maskelerin dağıtılması ve süpürgecilerin 1 saat erken paydos etmesi oldu. Biz sürekli risk altında olduğumuz için bizlere tarama testleri yapılması gerekirken hatta aynı bölgede çalıştığımız arkadaşımızın test sonucu pozitif çıkmışken bile test yapılmıyor. Bizler halk sağlığı için temizlik işlerinde çalışmaya devam ediyoruz ama kendi sağlımızdan olmak da istemiyoruz. Acilen tüm temizlik işçilerine tarama testlerinin yapılmasını ve geç kalınmadan müdahale edilmesini istiyoruz.

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