Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri: Koronavirüse karşı işyerinde önlem almak yetmez

Cumali KAYA

Bilal KARAMAN

İstanbul

Koronavirüs salgınına karşı işyerinde önlemlerin alındığını ama bunların yetmeyeceğini ifade eden Kadıköy Belediyesi temizlik işçileri, hükümetin düzenli test yapması, maddi ve manevi kendilerine destek sağlaması gerektiğini söyledi.

Hükümetin en az 3 ay ücretli izin vererek gerekli karantina koşullarını sağlaması gerektiğini söyleyen bir işçi, “Bunu yapmadılar, sonuçta tablo her geçen gün ağırlaşıyor” diye konuştu. İşyerinde yeterli önlem alındığını, kendilerinin de çaba gösterdiğini ifade eden işçi şöyle devam etti: Yoğunluk olmasın diye mesaiyi bitirmeden imzamızı atıp çıkabiliyoruz, belediye böyle bir kolaylık sağladı.

Çöp kamyonu şoförü olarak çalışan işçi ise yaptıkları işin çok pis olduğunu ve en az sağlıkçılarınki kadar önemli olduğunu belirterek, devletin kendileri için önlem almamasına tepki gösterdi. Sadece işyerinde alınacak önlemlerin yeterli olmayacağını dile getiren işçi, temizlik işçilerine düzenli test yapılması, maddi manevi destek sağlanması gerektiğini ifade etti. Halk için bütçe ayrılmadığı sürece, insanların salgın koşullarında çalışmak zorunda kalacağını anlatan işçi, bu durumun salgının boyutlarının boyutunu artıracağını söyledi.

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