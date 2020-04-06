Binlerce sağlık ve belediye çalışanı koruyucu ekipman sorunu yaşıyor

Türkiye’de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurttaşlara sık sık zorunlu olmadığı sürece evden çıkmamaları çağrısı yapan hükümet yetkilileri, üretimin durmadığı fabrika ve atölyelerdeki milyonlarca işçiyi görmezden geliyor. Yine, bu işçiler arasında yer alan on binlerce sağlık ve belediye emekçisi, hem sağlıksız çalışma şartları hem de koruyucu ekipman sorunu nedeniyle salgından kaynaklı büyük bir riskle karşı karşıya. Üretimin durduğu ya da azaldığı işletmelerde ise, işçiler ya işten çıkarılıyor ya da ücretsiz izne çıkmak zorunda bırakılıyor.

SAĞLIK-İŞ: SAĞLIK EKİP İŞİDİR

Sağlık çalışanlarının sorunlarının salgınla birlikte daha da arttığını belirten Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İstanbul Şube Başkanı Nedime Yıldırım, koruyucu ekipman sıkıntısı yaşayan çoğu sağlık çalışanın salgına yakalandığını hatırlattı. Sağlık çalışanları arasında virüsün yayılmaması için bir an önce önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Sağlıkta çalışan işçi arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda desteklenmesi gerekirken, Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamayla memur işçi ayrımına gidildi. Memurlara verilen ek ödeme biz işçilere yansıtılmadı. Biz diyoruz ki sağlık ekip işidir. Bu ekipten birilerini üzdüğünüz takdirde, birilerini sahadan çektiğiniz sürece pandemi süreciyle asla başarıya ulaşamayız” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞMEMİZ İMZALANSIN”

Kamuda Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) 15 aydır devam ettiği yerlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, yaklaşık 12 bin sağlık emekçisinin büyükşehirlerde asgari ücret ile geçinmeye çalıştığını belirtti. İşçilerin sosyal ve ekonomik olarak rahatlaması için sözleşmenin bir an önce imzalanması gerektiğini aktaran Yıldırım, “Bu durum arkadaşlarımıza maddi ve manevi bir güç katacaktır. Yine Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığının genelgesine rağmen kronik rahatsızlığı olan, engelli kadrosunda bulunan arkadaşlarımızın sahadan bir an önce çekilmesi gerekir. İhtiyaç dahilinde diyerek bu arkadaşlarımız halen sahada çalıştırılıyor” ifadelerini kullandı.

GENEL-İŞ: İŞLER DURDURULMALI

Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Genel İş) İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Erkan ise, belediye işçilerinin de salgın sürecinde sağlık çalışanları gibi yoğun çalıştıklarını belirtti. Yoğun çalışma altındaki belediye işçilerinin sağlığını korumak için mücadele ettiklerini ifade eden Erkan, koruyucu ekipman konusunda sorun yaşadıklarını aktardı. Tüm belediyelerin zorunlu hizmetler dışındaki işleri durdurması gerektiğini söyleyen Erkan, “Çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği en üst düzeyde sağlansın. Hastalığın çıktığı bölgedeki çalışmalar derhal durdurularak, oradaki çalışanlar teste tabi tutulmalı” diye belirtti.

“İŞÇİLER HAK KAYBI YAŞAYACAK”

Cumhurbaşkanlığının yayınladığı "İdari izinli olan, esnek ve dönüşümlü çalışan herkes fiili çalışıyor farz edilir ve bu çalışanların tüm ücretler ve özlük hakları saklıdır" genelgesini hatırlatan Erkan, buna rağmen belediyelerin, işçilerin yol ve yemek ücretlerini kestiğini dile getirdi. Belediyelerin kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu söyleyen Erkan, bu durumun da işçileri ekonomik olarak zora sokacağına dikkati çekti.

Başvuruların yapıldığı belediyelerde toplu sözleşmelerinin bulunduğunu vurgulayan Erkan, şunları söyledi: “Bu sözleşmeler doğrultusunda işçiyi hak gasbına uğratmadan, can güvenliğini sağlayarak çalışmayı düzenlemek gerekiyor. Yani sendikalarla, temsilcilerle eş güdüm içerisinde iş sağlığı iş güvenliği kurullarının denetim ve gözetimlerinde bu süreci atlatmamız gerekiyor.” (İstanbul/MA)

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