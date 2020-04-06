Derince'de belediye işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kübra LAZ

Kocaeli

Kocaeli'nin Derince ilçesinin Çenedağ Mahallesinde ikamet eden 43 yaşındaki belediye işçisi Özgür Eryıldırım, koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Kronik astım ve KOAH hastalığı olan Eryıldırım yasak geldiği ilk gün eve yollandı ancak o gün iş yerinde virüse yakalandığı tespit edildi. SEKA devlet hastanesine yatırılan Özgür Eryıldırım zorlu bir tedavi sürecinden sonra virüse yenik düştü.

Yaklaşık 10 gündür tedavi altında olan Özgür Eryıldırım’ın ailesine de test yapıldı. 2 çocuğun ve eşinin testi negatif çıktı ve ev karantinası uygulandı. Ancak Yıldırım’ın testi pozitif çıkmasına rağmen belediye işçilerine test yapılmadı. Görüştüğümüz çalışma arkadaşları Yıldırım’ın durumuna üzüldüklerini belirterek durumdan kaygılandıklarını ve kendilerine de test yapılması gerektiğini söylediler.

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