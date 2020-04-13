Korona günlerinde mülteciler: İran sınırındaki Van'da durum

Türkiye'nin İran kapısı olan Van'da mülteci geçişleri ve salgın koşulları ne durumda? Geri Gönderme Merkezleri'ne alınan mülteciler ne tür zorluklarla karşı karşıya?

Ercüment Akdeniz'in sorularının yanıtlayan Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu'ndan Av. Mahmut Kaçan, "Havalar ısınmaya başlayınca hem göç hareketliliği hem salgın tehdidi artacak, karlar altından da yeni mülteci bedenleri çıkacak" diyor. Kaçan, korona günlerinde mülteciler için dünyada hiçbir yerin güvenli olmadığına da dikkat çekerek, "Bu süreçte geri gönderme olmaz, olursa uluslararası hukuka aykırı olur" görüşünde.

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