Korona günlerinde mülteciler biyolojik silah muamelesi görüyor

Ercüment AKDENİZ

Virüs salgınında en savunmasız kesimlerden biri de mülteciler. Bu sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da bir gerçekliği. Ege’nin karşı yakasında, Avrupa’nın mülteci deposu haline gelen Yunanistan’da acaba mülteciler ne durumda?

Yunanistan adalarındaki mülteci kamplarını yakından takip eden Humboldt Üniversitesi’nden Akademisyen Begüm Başdaş Evrensel Web TV’ye konuk oldu. Ercüment Akdeniz’in sorularını yanıtlayan Başdaş, “Sığınmacılar biyolojik silah muamalesi görüyor” diyor. Kamplarda görülen Covid-19 vakaları hakkında da bilgiler veren Başdaş, mültecilerin hem Yunanistan’da hem de Avrupa genelinde sağlık, beslenme ve temiz su gibi temel gereksinimlere erişim sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.

Kamplardaki 1600 refakatsiz çocuğun Avrupa ülkelerine transferi tartışmalarına da değinen Başdaş, bir çarpıcı sorunu da gündeme getiriyor: “Kamplarda kalan 41 bin mültecinin aslında çoğu çocuk!”

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