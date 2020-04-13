Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi | İskender Bayhan değerlendiriyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini ve yaşanan son gelişmeleri Gazeteci İskender Bayhan Gündem Özel'de değerlendirdi.
13 Nisan 2020 16:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının iki saat kala ilan edilmesi üzerine yaşananlar sonrası istifa ettiğini duyurmuş, ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından ilk kez gün içinde açıklama yapmıştı.
Gazeteci İskender Bayhan istifa sürecinde yaşanan son gelişmeleri Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi. (EVRENSEL WEB TV)
Türkiye'de koronavirüs: 1198 ölüm, 56 bin 956 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)
Süleyman Soylu'nun istifası | Gazeteci İskender Bayhan değerlendirdi
İşçi mektubu: Bizim evimizde stokumuz yok
Reklam