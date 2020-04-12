Süleyman Soylu'nun istifası | Gazeteci İskender Bayhan değerlendirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının iki saat kala ilan edilmesi üzerine yaşananları Gazeteci İskender Bayhan yorumluyor.
12 Nisan 2020 23:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ne anlama geliyor? Gazeteci İskender Bayhan Gündem Özel'de değerlendirdi. (EVRENSEL WEB)
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