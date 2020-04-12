İşçi mektubu: Bizim evimizde stokumuz yok

Tuzla’dan bir metal işçisi

Merhabalar, cuma günü saat 22.00’de gece vardiyasına giderken sokağa çıkma yasağını öğrendim. Sokaklarda birden bire bir insan seli meydana geldi.

Tam o esnada da annem aradı, o da benim gibi bu kalabalığın ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. “Yasak geldi” dedim anneme, ben işe giderken o da işten dönüyordu.

Bizler çalışan, üreten insanlarız. Bir aydır tedirginlikle aralıksız yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. İşe gitmesek ekmeğimizden olacağız, gitsek sağlığımızdan.

Ne yapacağımı bilmez halde “Acaba ne zaman yakalanacağız ya da bir umut ne zaman izin verecekler” diye beklerken yine yapacağını yaptı hükümet. Evimizde yiyecek ekmeğimiz kalmamışken kimimizin de maaşını yeni aldığı bir anda sokağa çıkma yasağının başlamasına iki saat kala duyurup insanları çaresiz bıraktı.

Biz yağmacı değiliz, bu hastalık başladığı günden bu yana çalışıyoruz ve hâlâ çalışmaya devam ediyoruz. Bizim evimizde iki günlük stokumuz yok ve bilinmelidir ki bu alışverişi yapmak zorunda olduğumuz için yaptık.

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü

31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi