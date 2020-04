Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor

İşçilerin işten kaçınma hakkını kullandığı Sarkuysan’da, 14 günlük karantina süresi bu gece doluyor. Pozitif vaka sayısının 13’e çıktığı fabrikada alınacak önlemlerin ne kadar etkili olacağı konusunda tedirgin olan işçiler, zorunlu olmayan işletmeler hariç üretimin durmasını ve tüm işçilere ücretli izin verilmesini istiyor.

Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu Sarkuysan’dan görüştüğümüz bir işçi, pazartesiyi salıya bağlayan gece işbaşı yapılmaya başlanacağını söyledi. Evde geçirdikleri sürenin de sıkıntılı ilerlediğini dile getiren işçi, “Odamıza kapandık, dışarı çıkmadık. Çünkü yaşlılarımız var, çocuklarımız var... Bir 10 gün sonra testin sonucu negatif çıktıktan sonra ailemizin yanına gidebildik” dedi. İşe geri döneceklerini ancak “Ne kadar önlem alındı, alınan önlemler ne kadar etkili olacak?” tedirginliğini yaşadıklarını anlatan işçi, ailelerinin de endişeli olduğunu aktardı: “Her gün ölüm rakamları artıyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağından sonra ortalık zaten karıştı, virüs daha da yaygınlaştı. Bizim yaşadığımız yerler zaten kalabalık, fabrikalar öyle, buralarda virüs kol geziyor. Ama bir taraftan da üretim devam ediyor” dedi. Sendikalara da seslenen işçi “Artık birlikte davranıp net tavır ortaya koymaları gerekir” dedi.

"ÜRETİM DURSUN, ÜCRETLİ İZİN VERİLSİN"

Fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi de kendilerinin ve işyeri temsilcilerinin fabrikada alınan önlemlere ilişkin incelemelerde bulunduğunu söyledi. Bugün akşam 14 günlük karantina süresinin dolduğunu hatırlatan Çiftçi, “Fabrikanın durduğu esnada tespit edilmiş vakalar, bizim belirlediğimiz kişiler, kronik rahatsızlığı olanlar fabrikaya gelmeyecek. Bu şekilde üretim başlayacak” dedi. Sarkuysan’da işi durdurmaları ve vakaların çıkması nedeniyle Türkiye’deki birçok işletmeye göre daha ileri önlemler alındığını dile getiren Çiftçi, işçilerin tedirginliğiyle ilgili şunları söyledi: “İşçi arkadaşlarımızın tedirgin olması normal ama bu ülke genelinde değerlendirilmeli. Üretimin durması ve ücretli izin verilmesi talebimizde ısrarcıyız. Hükümetin bakanlığın, salgınla ilgili önlem kararları yetersiz” dedi. Hükümetin patrona ücretsiz izin hakkı içeren taslağına da tepki gösteren Çiftçi, “Bu tasarı yasalaşırsa korkumuz şudur; işçi arkadaşlarımız sağlıkları ve eve götürdükleri ekmekleri arasında can alıcı bir tercih yapmak zorunda bırakılacak. Çünkü kısa çalışma olunca 4 bin liraya yakın bir ücret alacaklardı, tasarı yasalaşır ücretsiz izne gönderilirlerse bu rakam 1200 lira gibi sefalet ücretine düşecek” diye konuştu. (Gebze/EVRENSEL)

Sarkuysan ve ABB'de koronavirüs yayılıyor: İşçiler ücretli izin istiyor

ÇORUM'DA TEKSTİL İŞÇİLERİ TEDİRGİN

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 250’ye yakın işçinin çalıştığı Doğuş Tekstil’de 1 işçide pozitif vaka çıkmasının ardından sadece vakanın çıktığı bölümdeki işçilere 14 gün izin verilirken, kalan 200 işçiye ise “Pazartesi günü iş başı yapın” talimatı verildi.

Pozitif vakayı geçtiğimiz perşembe günü Sağlık Müdürlüğünden gelen telefonla öğrendiklerini söyleyen bir işçi, “Cuma günü ise işe gittik. Ama işbaşı yapmadık. Bir bölümde çalışan 30 civarında işçiye 15 gün gelmeyin denildi. Bantta çalışan 200’ü aşkın işçi ise pazartesi günü işbaşı yapacak” dedi. El dezenfektanı, maske ve ilaçlama gibi önlemlerin alındığını ama bunların salgını önlemeye yetmediğini dile getiren işçi, aynı ortamda bulunduklarını, aynı yemekhaneyi kullandıklarını, serviste ve kantinde bir arada olduklarını belirterek karara tepki gösterdi. İşbaşı yapacak olanların tedirgin olduğunu belirten işçi, “Sağlık Müdürlüğü finiş bölümündeki işçilere iki hafta evde kalın diyor. Peki ya biz ne olacağız? İşveren de ‘Pazartesi günü gelin’ diyor. Yan yana çalışıyoruz. Salgına yakalanmamak imkansız. Bizim halimizi kimse düşünmüyor” diye konuştu.

Yerel basında çıkan “Tekstil işçileri Sağlık Müdürlüğü tarafından hastaneye götürülerek testten geçirildi” haberinin de gerçek olmadığını ifade eden işçi, hastaneye kendi imkanlarıyla gittiklerini, hiçbir yetkilinin veya kurumun kendilerine yardım etmediğini söyledi. (Çorum/EVRENSEL)

"250 KİŞİ BİR ARADA OLACAĞIZ!"

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de virüs nedeniyle ara veren fabrikalar yeniden üretime başlarken, ölümlerin artması nedeniyle tedirginlik ise artmış durumda. Kalabalık halinde çalışmanın tehlikeyi artırdığını dile getiren işçiler, “Ailemize de virüs bulaştırır mıyız?” endişesi yaşadıklarını söyledi.

Hak-İş’e bağlı Öz Ağaç-İş’in örgütlü olduğu Ergül Mobilya işçisi “Fabrika hafta başından itibaren çalışacak. Önlem olarak ise servislerde iki koltuğa bir kişi oturma yapılmıştı. Pazartesiden itibaren ek servis isteneceği söylendi. Köşe başlarına kolonya konuldu. Yemekhanelerde bir masaya iki kişi oturuyor. Başka bir önlem yok. Haftanın üç günü çalışacağız. Hepimizin korkusu ise yaklaşık 250 işçinin aynı anda çalışması. Kalabalık çalışma olması endişelendiriyor” diye konuştu.

DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI

Metal işletmesi olan Simfer, işçilere verilen bilgilere göre kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış. Bir Simfer işçisi, “Girişlerde maske dağıtımına başlandı. Serviste oturma düzenine mesafe konuldu. Uyarılarda bulunuluyor. E-devlet üzerinden esnek çalışmaya geçildiği yazıyor. Ama normal koşullarda sabah sekiz akşam altı çalışıyorduk. Şimdi sabah dokuz akşam yedi çalışıyoruz. Değişen bir şey olmadı” ifadelerini kullandı.

Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Erbosan Boru’da ise patron kısa çalışma ödeneğine başvurmuş. Erbosan işçisi, şunları aktardı: “Fabrikada sıvı sabuna geçildi. Esnek çalışma uygulandı. Şimdi de fabrikaya asılan yazıda patronun kısa çalışma ödeneğine başvurduğu ve pazartesi gününden itibaren 3 aylık ara verileceği bilgisi verildi. Ayrıca asılan yazıda ‘Bu tarihten itibaren hiç gelmeyen çalışan son 12 ay brüt maaşının ortalamasının yüzde 60’ını alacak. Bu da ortalama maaşının yüzde 70’ine denk geliyor’ denildi. Ayrıca ‘Ben gelmem diyenler isimlerini bildirsin’ notu düşüldü.”

EN UFAK DALGINLIK HASTALIK DEMEK

Hak-İş’e bağlı Özçelik-İş’in örgütlü olduğu ısıtıcı üreten Kumtel’de ise hafta başında çalışmanın nasıl süreceği işçilere mesajla bilgi verilecek. Bir Kumtel işçisi, “Yasağa kadar çalışma sürüyordu. Fabrika içi dezenfekte ediliyor. Maske, mesafe kuralları uygulanıyor. Hafta başı çalışma henüz belli değil” dedi.

Türk-İş’e bağlı Türk Metal’in örgütlü olduğu Has Çelik fabrikasında ise bir değişiklik yok. Has Çelik işçilerinin ‘Ailemize virüs bulaştırır mıyız?’ korkusu sürüyor. Bir Has Çelik işçisi, “Çalışma sürüyor. Ama tedirginlik halimiz fazlalaştı. Maske, aramızda mesafe bir yere kadar. En ufak bir dalgınlık virüse yakalanmak demek. En iyisi ücretlerimizi aldığımız izinlerin verilmesi” diye konuştu.

