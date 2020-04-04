Sarkuysan ve ABB'de koronavirüs yayılıyor: İşçiler ücretli izin istiyor

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında pozitif vaka sayısı 7’ye, İstanbul Dudulu’da bulunan ABB’de ise 3’e çıktı. Fabrikalara yayılma hızına dikkat çeken işçiler, ücretli izin talebini yineledi.

Sarkuysan’da örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, son yapılan testlerin ardından fabrikadaki pozitif vaka sayısı 2 kişi artarak 7’ye yükseldiğini bildirdi. “Sağlık müdürlüğü işçi arkadaşlarımızı arayarak 14 günlük evde kalma süresine riayet etmeleri ve evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maalesef sayı artıyor. Şu an için pozitif test sayımız 7. Umarız yayılmaz, evdeki arkadaşlarımız izole olarak yaşamlarını sürdürür. Onların da evlerinde aileleri yakınları var. Yapılması geren herkesin testten geçirilmesi, ücretli izin verilmesi” dedi. İller arası geçişi kapatan hükümetin, geçişi işçilere serbest bırakmasına tepki gösteren Çiftçi, işçilerin sağlığını hiçe sayıldığını, işletmelerde üretimin durdurulması gerektiğini dile getirdi.

ABB’DE DE SAYI ARTTI

ABB’nin Dudullu fabrikasında ise 2 kişini daha virüs testi pozitif çıktı. Fabrikadaki pozitif vaka sayısı 3’e yükseldi. Fabrikada bir işçinin testinin pozitif çıkması üzerine, fabrika yönetimi Dudullu’daki tüm çalışanları virüs testinden geçirmişti. Son alınan bilgiye sonradan tespit edilen 2 vakanın beyaz yakalı idari çalışanlardan çıktığı belirtildi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Birleşik Metal-İş İstanbul 1 No’lu Şube Sekreteri Hüsnü Atasoy, geçtiğimiz hafta tüm çalışanların izinli olduğunu, önümüzdeki hafta da isteyen işçilerin yıllık izinlerini kullanacağını söyledi. Fabrikada 300 civarı çalışan olduğunu ve bir kişinin daha karantinasının sürdüğünü dile getiren Atasoy, kalan işçilerin testlerinin ise negatif çıktığını belirtti. Firma yönetiminin ABB’nin tüm işyerlerinde çalışan 1200 kişiyi de teste tabi tutacağını kaydeden Atasoy, “Ateşi olan, pozitif çıkan izolasyon ve tedavi sürecine girecek” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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