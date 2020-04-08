Emek Partisi Kayseri İl Örgütü işçilerin haklarını sorabileceği danışma hattı kurdu

Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, koronavirüs salgını sürecinde işçilerin çalıştırılması, işten atılması ve ücretsiz izine çıkarılması ile ilgili açıklama yaparak işçi ve emekçiler için talepler açıkladı. Açıklamada, Kayseri’de işçilerin haklarını sorabileceği danışma hattı kurulduğu ve emekçilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili bu hatta başvurma çağrısı yaptı.

Emek Partisi Kayseri İl Başkanı Ahmet Akarsu tarafından yapılan açıklamada uzun süredir “evde kal” çağrıları yapılarak “Kendi OHAL’inizi ilan edin”, “aman ha dışarı çıkmayın” denildiğini ancak Kayserili işçi ve emekçilerin koronavirüs ile geçim virüsü arasında gidip geldiğini ve çalışmak zorunda kaldığını belirterek, "Binlerce işçi evine ekmek götürebilmek için canhıraş çalışıyor. Birçok işletme geçici süreler ara verdi. Fakat işletmelerin büyük çoğunluğunda verilen izinler; işçilerin temel hakkı olan yıllık izinlerinden kullandırıldı, telafi çalışması denildi, ücretsiz izine yollandı. Bu durumu işçiler kabul etmemelidirler" denildi.

31 ile giriş çıkışın yasaklandığı ama işçilere jet hızıyla izin çıkarılıp çalıştırıldığı ya da 20 yaş altının sokağa çıkmasının yasaklandığı ama 18-20 yaş arası genç işçilerin fabrikalarda özel izinle çalıştırıldığının altını çizen Akarsu şunları söyledi:

"İlimizde işçilerin çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çalışma süreleri hala uzun ve önlemler yetersizdir. Salgın gibi kritik süreçlerde sendikalara büyük görev düşüyor. Hak İş’in ve Türk İş’in örgütlü olduğu işletmelerde sendikacılar ortada yok. Bize ulaşan bir işçi, 'sendikacıları arıyoruz telefona bile çıkmıyorlar' diyor. Üyesi olduğu sendikalar işçilerindir diyoruz ve sendikacıların tutumunun ve tarafının işçilerden yana olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

"EKONOMİK PAKETTE EN BÜYÜK PAY SERMAYEYE VERİLDİ"

Bunların yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik kalkan paketinde en büyük payın yine sermayedarlara-patronlara verildiği, işçilere ve emekçilere ise fabrikalarda kolonya ve geçim kaygısı düştüğünü ifade eden Akarsu, şunları söyledi:

"Bu köhne düzeni artık sırtımızda taşımayalım. Boytaş, Ergül Mobilya, Has Çelik, Kumtel gibi büyük işletmelerde ve bir dizi işletmede işçilerin en çok konuştuğu konu, pozitif vakaların olduğuna yönelik iddialarıdır. İşçilerin isteği üzerine başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara, işyerlerinin patronlarına ve Türk Metal’deki, Özçelik İş’teki ve Öz Ağaç İş’teki sendikacılara buradan sesleniyoruz:

İşçilere net bir açıklama yapılmayacak mı? Bu işletmelerde testi pozitif çıkan işçi yahut işçiler var mı? Eğer pozitif ise diğer işçilere test yapılmayacak mı? Sendikacılar üyesi olan işçilerin haklarını korumayacak mı?" dedi.

AKP iktidarının salgın karşısında izlediği yolun halk sağlığını değil düzenin devamını öncellediğini dile getiren Akarsu: "Bu yol, dünyadaki pek çok ülkenin izlediğinden farklı değildir. Ne var ki küresel salgına karşı ilan edilen ‘milli mücadele’, bildik iktidar refleksinin rengini ve damgasını taşıdığı için durum bizde daha ağır seyrediyor. Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan ekonomik paketle sermaye sahiplerine, büyük şirketlere hazinenin ve bankaların imkanları açılır, bunların yükümlülükleri devlet tarafından üstlenilirken emekçilerden bağış toplayacak bir siyaset izleniyor" ifadelerini kullandı.

Kapitalist sistemin ve onun temsilcisi hükümetin ayakta kalma çabalarının, sömürüyü artırmak ve yükü emekçilere yıkmak olduğunu söyleyen Akarsu şunlaır söyledi: "Salgın sürecinde işçi ve emekçilerin kendi iç dayanışmasını büyütelim. Talepler etrafında bir birliktelik olmadan, işçi ve emekçilerin iktidarı olmadan sorunun çözümünü ertelemiş oluruz. Emek Partisi Kayseri İl Örgütü olarak, para babalarının vergi borçları silinmesin aksine servet vergisi alınsın diyoruz."

Akarsu, işçi ve emekçilerin salgından korunması için şu taleplerde bulundu:

"Zorunlu olan işyerlerinde koruyucu önlemler alınmalı ve diğer işletmelerde tüm işçilere ücretli izin uygulaması yapılmalıdır, bu süreçte işten atmalar yasaklanmalıdır,

Bunun olmadığı bugünlerde çalışan işletmelerde çalışma süreleri düzenlenmeli, süreler kısaltılmalıdır. Servislerdeki sayı azaltılmalı, yemek yeme süreleri uzatılmalı ve işçilerin her iki saatte bir hava alacağı molalar uygulanmalıdır,

Covid-19 testi pozitif çıkan işyerleri başta olmak üzere yaygın test yapılmalıdır"

EMEK PARTİSİ DANIŞMA HATTINA BAŞVURU ÇAĞRISI

"Fabrikada çalışan bir arkadaşımızı yüksek ateş sonucu hastaneye kaldırdılar. Fabrika yönetimi bizlere bilgi vermiyor. Arkadaşımızdan haber alamıyoruz. Sürekli birlikte çalıştığımız için endişeliyiz. Ya biz de de virüs varsa ne yaparız?"

Yukarıdaki mesajı Kayseri OSB’de çalışan bir işçiden aldıklarını, bu tür mesajların salgın sürecinde Kayseri OSB, serbest bölge organize ve Mimarsinan OSB’den danışma hattına geldiğini belirten Akarsu şunları söyledi:

"Partimize gelen mesajlardan ve edindiğimiz bilgiler dolayısıyla, salgın süreci başta olmak üzere devam edecek olan, partimizin başlatmış olduğu 'danışma hattına' tüm Kayserili işçileri sorularını sormaya, fabrikalarındaki gelişmeleri, haklarına dönük saldırılar karşısında neler yapabileceklerini ve hukuki süreçleri konuşmak üzere bize ulaşmalarını istiyoruz."

*Danışma Hattı için: @emekpartisi/kayseri facebook hesabına mesaj atabilirsiniz. (Kayseri/EVRENSEL)

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