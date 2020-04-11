31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 31 il için alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararını ve 1 ayda koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı değerlendirdi
11 Nisan 2020 16:00
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Bulaşma riskini azaltmak için
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