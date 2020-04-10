Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Bulaşma riskini azaltmak için

CNN Türk canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlandı. Soylu, "İşin başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortadadır. Bu süreç yönetiminde de dört temel meseleyi hiçbir daim gözümüzün önünden kaçırmadık. Birisi kamu düzenidir, kamu düzeninin sağlanması. İkincisi sağlık sisteminin ayakta kalması ve sürdürülebilmesi. Üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi. Dördüncü ise sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek. Telaşa gerek yok, pazar akşamı sona erecek" diye konuştu. Soylu, şunları söyledi:

"Bu saatte sokakta açık olan yerler az olduğu için ben bunu normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık. Marketler açık değil. Evde gerekli tedarikler söz konusudur. Pazar gününden sonra bu devam edecek diye bir telaş olmasın Bazı yerlerde ve sosyal medyada böyle bir telaş söz konusuymuş. Böyle bir şey söz konusu değil. Marketlerde veya fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle şunu söyleyeyim, hastaneler, eczaneler bunların herhangi bir kısıtlaması söz konusu değildir. Mümkün olduğunca bulaş riskini azaltmak için bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle tedarik zincirine bir kısıtlama getirilmedi.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkılmaması için gerekli tüm tedbirleri aldık. Valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızın bünyesinde olan ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza kolonya ve maske getiren çalışanlarımızın da aynı hizmetleri yapacakları bu genelgelerde belirlendi. TBMM, cumartesi ve pazar günü çalışıyor. Toplu taşıma araçları yok. Dikkat ederseniz işine gitmek zorunda olanlarla ilgili kısıtı koyduk."

HALK SOKAĞA AKIN ETTİ

Bakan Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı" dedi, ancak 2 günlük yasak kararının günün bitmesine 2 saat kala açıklanmasının ardından halk marketlere ve fırınlara akın etti. (HABER MERKEZİ)

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