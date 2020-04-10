İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına özel ring otobüsü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası'ndan gelen talep üzerine sağlık çalışanlarına özel servis tahsis etti. ESHOT Genel Müdürlüğü sadece sağlıkçılar için üç yeni hat planlaması yaptı.