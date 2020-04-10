Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaygusuzer/AA
Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat madeninde bakım onarım sırasında göçük meydana geldi. 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi kurtarılarak Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin Ersin Özdoğan, Salih Ayber ve Erdinç Karaveli olduğu öğrenildi.
İmbat Madeninde edinilen bilgiye göre, şılam denilen sulu çamurlu malzemeyi tuttukları setin patlamasıyla göçük meydana geldi. Göçükte 3 madenci yaşamını yitirdi. 2 madenci göçükten kurtarılıp Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.(Manisa/EVRENSEL)
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