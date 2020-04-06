Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

Maden Mühendisleri Odası koronavirüse ilişkin yazılı açıklama yaparak tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre salgının başta Zonguldak olmak üzere madenciliğin yapıldığı il ve ilçelere de yayıldığı ve maden işçilerini etkilediği kaydedildi. Zonguldak’ta 4 Nisan 2020 tarihi itibariyle vaka sayısı 197’ye ulaşırken, vaka ve ölümlerin nüfusa oranında Zonguldak’ın ülke genelinde ilk sıralarda olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Salgın ile mücadele kapsamında geçte olsa TTK’nın üretime geçici bir süre ara vermesinden sonra, TTK’ya ait rödövanslı sahalarda da aynı şekilde üretim durdurulmuştur. Taş ve kömür tozlarının mevcut olduğu, başta yeraltı maden işletmeleri olmak üzere tüm maden işletmelerinde çalışan maden işçilerinde meslek hastalığı olarak ‘pnömokonyoz’ ve ‘silikosiz’ görülme oranının yüksek olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra yeterli önlemlerin alınmamış olduğu ortamlarda uzun süre çalışmış olan işçilerde farklı solunum yolu hastalıkları ile de karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle hem maden işletmelerinde uzun süredir çalışan işçiler, hem de bu işletmelerden emekli olan işçiler Kovid-19 hastalığına karşı öncelikli risk gruplarının başında yer almaktadır. Bugüne kadar Zonguldak ili haricinde sadece bir maden işletmesi zorunlu işler dışında üretimi geçici olarak durdurduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başta yeraltı madenleri olmak üzere sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı madencilik sektörü için genel bir karar almadığı hatırlatılan açıklamada, “Salgının ülkemizdeki ve madenciliğin yapıldığı il ve ilçelerdeki artışı ile maden emekçilerinin taşıdığı mesleki sağlık riskleri de dikkate alındığında daha önceki açıklamalarımızda da belirtmiş olduğumuz üzere başta yeraltı maden işletmeleri olmak üzere tüm maden işletmelerinde üretim acilen durdurulmalı ve bu işletmelerde sadece güvenlik nedeniyle zorunlu faaliyetlere karantina şartları altında izin verilmelidir. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve 3213 sayılı maden kanununda yapılan son değişiklik ile işverenlere sağlanan destek maden emekçilerine de verilmeli ve işçilerin iş güvenceleri korunarak ücretlerinin kesintisiz bir şekilde ödenmesi sağlanmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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