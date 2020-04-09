Zonguldak'ta bir maden işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Zongulda'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla yaptığı yazışmada "9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla yazışması sosyal medyada paylaşıldı. Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

GENEL MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, koronavirüs teşhisiyle bir süredir hastanede tedavi altında olan Madenci Kemal Soytürk’ün vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, “Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzümez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan değerli arkadaşımız Elektrik Teknikeri Kemal Soytürk, Covid-19 teşhisiyle tedavi görmekte oldu hastanede 8 Nisan 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Büyük bir üzüntü içindeyiz.

Kemal Soytürk’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Bir kez daha, tüm madencilerimizden ve vatandaşlarımızdan, Koronavirüs salgınına karşı yapılan tüm uyarılara uymalarını istiyoruz. EVDE KAL MADENCİ” denildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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