DİSK'ten ücretsiz izin taslağına tepki: Ücretsiz izne ve sefalet ödeneğine hayır!

Hükümetin “işten atmalara yasak” diye sunduğu taslağa tepki gösteren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ücretsiz izni meşrulaştırmaya ve işçileri sefalete mahkum etmeye yönelik olan bu düzenleme asla kabul edilemez” dedi.

İşten çıkarılmaların yasaklanmasını, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılacak ödeneklerde ön koşul aranmamasını ve bütün işçilerin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını salgının başından bu yana savunduklarını hatırlatan Çerkezoğlu, “Ücretsiz izin dayatmalarına karşı işin durması veya ara verilmesi durumunda işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılmasını ve böylece gelir kayıplarının telafi edilmesini savunduk” dedi.

YASAK DOĞRU AMA TASLAK SORUNLU

Taslağın işten atmaların engellenmesi için sadece geç değil, aynı zamanda ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çeken Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “Yasa taslağına göre fesih yasağı uygulanan hallerde işveren işçiyi ücretsiz izne ayırabilecek. Yasa teklifi işçileri ücretsiz izne mahkum ediyor. Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılamaz! Hükümet İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçiye daha az ödeme yapmak için yeni bir yol icat etmeye çalışmaktadır. Böylece ücretsiz izne çıkarılan işçilere normal şartlarda hak edecekleri işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden çok daha düşük ödeme yapılması amaçlanıyor.” Taslakta yer alan miktarın asgari ücretle çalışan bir işçiye ödenen en düşük işsizlik ödeneği ile aynı olduğuna aktaran Çerkezoğlu, “Örneğin kısa çalışma ödeneği uygulanacak olsaydı 1752 TL ile 4 bin 381 TL arasında ödenek alacak işçiye sadece 1177 TL ödenmesi planlanıyor. Bu vahim bir durumdur. Kovid-19 süresince işçilerin çoğunluğu günde 39 TL’ye, ayda 1177 TL’ye mahkum ediliyor. Bu yolda işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği devreden çıkarılıyor ve bunun yerine ayda 1177 TL ile ucube bir ücretsiz izin uygulaması getirilmiş oluyor” dedi.

EN AZ ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE OLMALI

İşten çıkarmaların yasaklanmasının doğru bir önlem olduğunu ancak işçilerin ayda 1177 TL ödenekle açlığa mahkum edilmesinin kabul edilemez olduğunu bildiren Çerkezoğlu, “15 Mart 2020’den bu yana ücretsiz izne ayrılan ve işten çıkarılan ancak işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını yerine getiremeyen işçilere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeme yapılması bizim taleplerimiz arasında yer almakla beraber öngörülen 1177 TL kabul edilemez” dedi.

Çerkezoğlu talepleri şöyle sıraladı: “İşten çıkarılması yasaklanan ve işveren tarafından çalıştırılmayıp ücretsiz izne çıkarılan işçilere 15 Mart 2015’ten geçerli olmak üzere en az asgari ücret düzeyi olmak üzere, (2 bin 325 TL) mevcut ücretleri de dikkate alınarak kısa çalışma ödeneğinde öngörülen düzeye kadar (4 bin 381 TL’ye kadar) ödeme yapılmalıdır. Ayrıca zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler durdurulmalı ve işleri durdurulan işçilere de aynı ödeme yapılmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu’nda yeterli kaynak vardır. İşsizlik Sigortası Fonu işçilerindir. Özellikle son yıllarda hükümet tarafından bir işveren fonuna döndürülmüş olan fon kaynakları salgının toplumsal tahribatını önlemek amacıyla kullanılmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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