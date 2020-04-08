Demokrasi için Hukukçular: İşten atma yasaklanmıyor, sadece erteleniyor

Demokrasi İçin Hukukçular (DİH), kamuoyunda “İşten atmalar 3 ay yasaklanıyor” iddiası ile paylaşılan taslağın, işten atmaları yasaklamadığını sadece 3 ay süreyle ertelediğini ifade etti. Patronlara tek taraflı ücretsiz izin hakkı tanıyan taslakta işçilere günlük 39 lira ödenmesinin öngörüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu rakamın kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin de gerisinde olduğu kaydedildi. Hükümetin amacının işsizlik fonundan ücretsiz izne çıkarma hakkı tanıyarak patronlara yeni kaynak aktarmak olduğunu belirtilen DİH “Taslak bu haliyle yasalaşmamalıdır” dedi.

YASAK DEĞİL ERTELEME

Demokrasi İçin Hukukçular’dan yapılan açıklamada taslaktaki düzenlemenin 2 nedenle işçi çıkarmayı yasaklamadığına dikkat çekildi: “Birincisi, dileyen işveren tek yanlı bildirimle 25/II’inci maddeye göre işçi çıkartabilecektir. Bu hususta bir denetleme mekanizması, yargı kararından sonra dahi bir yaptırım öngörülmemiştir. İkincisi, 25/II dışında işten çıkarmalar sadece 3 aylığına yasaklanmıştır. Bu fesih yasağı değil, aksine ücretsiz izne 1177.20 TL destek verip resmi feshi öteleme düzenlemesidir. Fesih yasağı olsa idari ceza fıkrasına ‘ücretsiz iznin sonunda, izin süresinin 2 katı kadar süre geçmedikçe iş akdi feshedilemez. Bu süre tamamlanmadan iş akdinin feshedilmesi halinde de aynı ceza uygulanır’ vb. bir düzenleme olurdu” denildi.

Hükümetin amacının işsizlik fonundan ücretsiz izne çıkarma hakkı tanıyarak patronlara yeni kaynak aktarmak olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Bu düzenlemeden sonra kısa çalışma ödeneği başvurularının reddedilmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden aylık 1752 TL ile 4381 TL arasında ödenek alacak işçilere, bu taslağın yasalaşması ve tek yanlı ücretsiz izne çıkartılmaları halinde sadece aylık 1177 TL ödenecektir. Düzenleme ayrıca işverenlerin kıdem tazminatı yükünü de hafifletmeyi amaçlamaktadır. Her ne kadar işçilerin haklı fesih hakkı devam etse de, işverenler zorunlu nedenle fesih ve kıdem tazminatı yükünden kurtulacaklardır. Ayrıca işçiler de küçük de olsa bir gelire kavuştuğundan haklı fesih haklarını kullanmayacaktır.”

TASLAK İŞÇİ LEHİNE DEĞİŞMELİ

Taslağın bu haliyle yasalaşmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Fesih yasağı, kötüye kullanımlar da düşünülerek 25/II’yi de kapsamalı ve en azından ücretsiz izin süresinin 2 katı kadar süreyle işçi çıkartılması yasaklanmalı, yasağa uymayanlar için asgari ücretin 5 katından az olmamak üzere idari para cezası uygulanmalıdır. Ücretsiz izne ayrılanlara yapılacak ödeme tutarı da en azından işsizlik ödeneği kadar olmalıdır” denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

İşten atma yasaklanmıyor, ücretsiz iznin önü açılıyor, işçi 39 liraya talim edecek