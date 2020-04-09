İİSŞP: İşten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, hükümetin hazırladığı taslağa tepki göstererek “Taslak olarak sunulan metinde işten anmaların yasaklanmadığı, 3 ay ertelendiğini görmekteyiz. Ve aslında işverenlere ücretsiz izin uygulamasını kolaylaştırıyor. İşçilere 1170 lira ödenmesini öngören bu taslakta işverenlere bir yükümlülük yok. Anlaşıldığı üzere 1170 lira da işsizlik fonundan verilecek. Yani patronlara işçilerinizi ücretsiz izne çıkarabilirsiniz denmiş ve kolaylıklar sağlanmış” dedi.

İktidarın önceki günlerde yaptığı açıklamalarda da, hazırladığı ekonomi paketlerinde de hep patronlara çeşitli teşvikler verdiğini dile getiren Ceviz, şöyle devam etti: “Tehlikeli bir süreç işliyor. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, evden çalışma diye sunulan uygulamalar bu zor günlerde kolaylaştırıcı gibi sunuluyor ama telafi çalışmanın 4 aya çıkarılması gibi esasen esnek üretimin ileriye dönük ağırlaştırılacağı düzenlemelerin zemini yaratılıyor. Bu taslak da esas olarak yasaklama değil ücretsiz izin taslağıdır.”

İşçilerin taleplerinin net olduğunu ve bunların karşılanması gerektiğini belirten Ceviz, “İşten atmalar yasaklansın ve ücretli izin uygulansın. İşçi ve emekçilerden alınan gelir vergisi kaldırılsın. Temel tüketim mallarında vergiler sıfırlansın. Bu taslak bu hali ile gündeme getirilmemeli, işçilerin taleplerine uygun haliyle uygulamaya sokulmalıdır” diye konuştu.

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