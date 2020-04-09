EMEP’ten “işten atma yasağı” aldatmacasına tepki: Adı işçiye, tadı sermayeye

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükran Doğan, “işten atmaların yasaklanması” adı altında gündeme getiriken düzenlemeye ilişkin "Adı işçiye, tadı sermayeye" başlıklı bir yazılı açıklama yaptı. Düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söyleyen Doğan, tasarının işçi ve emekçilerin talebini karşılamadığına dikkat çekti. Düzenleme ile yine sermayenin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Doğan, “Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır” dedi.

Doğan’ın açıklaması şu şekilde:

“İşten atmalar yasaklanıyor, aldatmacasıyla gündeme getirilen yasa tasarısı bu salgın sürecinde işçi ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan hayli uzak bir düzenleme. Yasaklama bir aldatmacadır. İşten atmalar yasaklanmıyor, sadece salgın için öngörülen süre kadar, yani 3 ay erteleniyor. Diğer yandan işçinin devamsızlığı, işçinin işverenin emir ve talimatlarına uymaması halini içeren 25. maddenin g ve h bentleri geçerliliğini koruyor.

Koronavirüs riski nedeniyle pek çok işletme ve fabrikada işçiler salgın endişesiyle, ücretli izin talebiyle iş bırakmış ve bazı fabrikalarda bu talepleri kabul edilerek anlaşma sağlanmıştı. İddia edilenin aksine işveren ‘çalışılacak’ dediğinde ve işçi bu emre uymadığında ‘haklı sebep’ maddesi dayanak yapılarak işten çıkarılabilecektir.

İşten atmalar 3 ay ertelenirken ücretsiz izin meşrulaştırılmaktadır. Patronların tek taraflı olarak ücretsiz izine çıkarmasını yasal hale getirmektedir. Oysa işçi, ücretli izine çıkması halinde tasarıda öngörülenden daha fazla ücret alabilecektir.

Bu yasa ile işsizlik fonu bir kez daha sermayeyi rahatlatmanın aracına dönüştürülmektedir.

Tasarıda, işçinin beklentisini ve ihtiyaç duyacağı gelir desteğini karşılayacak bir düzenleme yoktur. İşsiz kalan işçiye günlük 39.24 lira reva görülmektedir. Aylık 30 günden ödense bile tutarı ancak 1,177 liradır ve işçi ailesiyle birlikte bu paraya nasıl geçinecektir? Milyonlarca kayıt dışı çalışan ve iş yasası kapsamına girmeyen emekçiler ise hiç düşünülmemiştir. Tek olumlu madde, işsizlik ödeneğinden yararlanacakların kapsamının genişletilmesidir. Ancak bu da 3 ay ile sınırlıdır.

Görüldüğü gibi işçileri ikna etmek, günlerdir artan tepkileri yumuşatmak için ‘işten atmalar yasaklanıyor’ reklamıyla yapılan bu düzenleme aldatmacadır. İşçi ve emekçilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Aynı zamanda işsizlik fonunu sermayenin kullanması için bir yol daha açılmaktadır.

Düzenleme bu haliyle kabul edilemez. Hiçbir hak kaybı olmadan, halkın temel ihtiyaçları açısından zorunlu olmayan tüm üretim ve hizmetler durdurulsun, çalışanlara ücretli izin verilsin. Çalışmak zorunda kalanların çalışma ve yaşam koşulları yeniden düzenlenerek, sağlıklarının korunacağı tedbirler alınsın.

‘Ne olursa olsun sermayenin çarkları dönsün’ diyerek halkın sağlığı korunamaz, pandemi önlenemez. Sermayenin değil, milyonlarca işçi ve emekçinin, işsizin, yoksulun sağlığının korunması, ihtiyaçlarının karşılanması iktidarın sorumluluğundadır.”

PATRONLARA ÜCRETSİZ İZİN HAKKI VERİLİYOR

Torba yasa teklifini değerlendiren Emek Partisi Adana İl Örgütü de ortada işçiler için bir müjde olmadığını belirtti. Yazılı açıklama yapan Emek Partisi Adana il Örgütü, “Patronlara işçileri üç ay ücretsiz izne gönderme hakkı veren bir yasayı ‘Üç ay işten atmayı yasaklamak’ diye anlatmak müthiş bir beceri. Ücretsiz izin için işçinin 'rızası' hakkını bile çok gördüler. Söylenen şu: ‘İşçi kim oluyor da koskocaman patron ücretsiz izne göndermek için onun rızasına başvuracak!’ Ayrıca işçi ücretsiz izni kabul etmeyip işten ayrılsa, ihbar ve kıdem tazminatı talep edecek. Üç ay boyunca işvereni bu yükten de kurtarıyor” ifadeleri ile yasa tasarısına tepki gösterdi. Ücretsiz izne gönderilen işçilere ödenecek maaşın işsizlik fonundan karşılanacak olmasına tepki gösterilen açıklamada, “Neden işçilerin içinde geçtiği her cümlede işsizlik fonu da geçiyor. Bütün bir servet işçilerin yarattığı artı değer değil mi? Hadi bunu çok ideolojik buldunuz. İşçiler vergi ödemiyor mu? Neden işçiler söz konusu olduğunda merkezi bütçeden kaynak aktarımı hiç konuşulmaz? Soru çok da bunu ancak sınıf bilinciyle sendikasını sahiplenip orada örgütlenen, sendikasını bir sınıf örgütüne dönüştürecek müdahalelerde bulunan, kendi politik Partisinde örgütlenen işçi cevaplayabilir” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

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