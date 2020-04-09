09 Nisan 2020 13:01

48 Roman örgütünden Nail Noğay’ın ırkçı sözlerine tepki

48 Roman örgütü, görevinden alınan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın nefret dolu paylaşımına tepki gösterdi.

Nail Oğay'ın paylaşımının ekran görüntüsü

Nail Oğay'ın paylaşımının ekran görüntüsü

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    48 Roman örgütü, görevinden alınan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın twitter paylaşımını ırkçı ve nefret dolu yaklaşım olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

    Açıklamada, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi Romanlar için özel anlam taşıyan böyle bir günde durumunu anlatan aileye, “Geber.” tepkisi vermek yerine “Üzgünüm, sizin için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde bir yaklaşımın insanlık açısından olmasa bile görevi gereği beklendiği belirtilen açıklamada; “Devlete en ihtiyaç duyduğumuz bu anda, yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez” denildi.

    Roman Strateji Eylem Planının ivedilikle hayata geçirilmesi ve bu eylem planını uygulayanlarından da ayrımcı bakış açısından ve ırkçı zihniyetten uzak olması gerektiğine işaret edilen açıklamada şunlar söylendi; "Biz bize yeteriz" sloganlarıyla zorlukları aşmaya çalışırken ırkçı, ayrımcı yaklaşımların birlikte mücadele etme ruhunu zedelediğini hatırlatarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz. Roman olsun olmasın, ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yoksul ve kırılgan grupların sesi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Irkçı yaklaşımlara tepki gösteren vicdanlı, duyarlı tüm vatandaşlara, sesimiz olmaya devam eden basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu olarak diyoruz ki, görevini kötüye kullanan Nail Noğay derhal istifa etmeli ve hakaret ettiği anneden özür dilemelidir!”

    AÇIKLAMAYA KATILAN STK’LARIN LİSTESİ:

    1. Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul

    2. Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul

    3.  Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne

    4. Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul

    5. Dikili Romanlar Derneği - İzmir

    6. Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır

    7. Dom Toplulukları Derneği -Hatay

    8. Dudullu Roman Derneği - İstanbul

    9. Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne

    10. Edirne Roman Gençliği Derneği  - Edirne

    11.  Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne

    12. Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu

    13.  Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir

    14.  Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir

    15.  Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep

    16. Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul

    17. Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir

    18. Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa

    19. Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa

    20. Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul

    21.  Hatay Dom Federasyonu - Hatay

    22.  Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay

    23.  Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay

    24.  Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay

    25.  Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay

    26.  Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay

    27.  Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği - Hatay

    28. İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul

    29. İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

    30. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

     31. İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul

     32. İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul

     33.  Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun

     34. Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis

     35.  Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis

     36. Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa

     37. Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ

     38. Roman Gençlik Derneği- Edirne

     39. Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir

     40. Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa

     41. Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul

     42. Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa

     43. Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul

     44. Trakya Müzisyenler Derneği

     45. Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne

      46. Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne

      47.  Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir

      48.  Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir

    (HABER MERKEZİ)

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