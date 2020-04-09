48 Roman örgütünden Nail Noğay’ın ırkçı sözlerine tepki
48 Roman örgütü, görevinden alınan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın nefret dolu paylaşımına tepki gösterdi.
Nail Oğay'ın paylaşımının ekran görüntüsü
48 Roman örgütü, görevinden alınan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın twitter paylaşımını ırkçı ve nefret dolu yaklaşım olarak değerlendirerek tepki gösterdi.
Açıklamada, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi Romanlar için özel anlam taşıyan böyle bir günde durumunu anlatan aileye, “Geber.” tepkisi vermek yerine “Üzgünüm, sizin için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde bir yaklaşımın insanlık açısından olmasa bile görevi gereği beklendiği belirtilen açıklamada; “Devlete en ihtiyaç duyduğumuz bu anda, yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez” denildi.
Roman Strateji Eylem Planının ivedilikle hayata geçirilmesi ve bu eylem planını uygulayanlarından da ayrımcı bakış açısından ve ırkçı zihniyetten uzak olması gerektiğine işaret edilen açıklamada şunlar söylendi; "Biz bize yeteriz" sloganlarıyla zorlukları aşmaya çalışırken ırkçı, ayrımcı yaklaşımların birlikte mücadele etme ruhunu zedelediğini hatırlatarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz. Roman olsun olmasın, ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yoksul ve kırılgan grupların sesi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Irkçı yaklaşımlara tepki gösteren vicdanlı, duyarlı tüm vatandaşlara, sesimiz olmaya devam eden basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu olarak diyoruz ki, görevini kötüye kullanan Nail Noğay derhal istifa etmeli ve hakaret ettiği anneden özür dilemelidir!”
AÇIKLAMAYA KATILAN STK’LARIN LİSTESİ:
1. Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul
2. Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul
3. Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne
4. Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul
5. Dikili Romanlar Derneği - İzmir
6. Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır
7. Dom Toplulukları Derneği -Hatay
8. Dudullu Roman Derneği - İstanbul
9. Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne
10. Edirne Roman Gençliği Derneği - Edirne
11. Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne
12. Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu
13. Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir
14. Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir
15. Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep
16. Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul
17. Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir
18. Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa
19. Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa
20. Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul
21. Hatay Dom Federasyonu - Hatay
22. Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay
23. Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay
24. Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay
25. Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay
26. Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay
27. Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği - Hatay
28. İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul
29. İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
30. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
31. İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul
32. İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul
33. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun
34. Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis
35. Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis
36. Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa
37. Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ
38. Roman Gençlik Derneği- Edirne
39. Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir
40. Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa
41. Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul
42. Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa
43. Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul
44. Trakya Müzisyenler Derneği
45. Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne
46. Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne
47. Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir
48. Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir
(HABER MERKEZİ)
Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!