48 Roman örgütünden Nail Noğay’ın ırkçı sözlerine tepki

48 Roman örgütü, görevinden alınan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın twitter paylaşımını ırkçı ve nefret dolu yaklaşım olarak değerlendirerek tepki gösterdi.

Açıklamada, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi Romanlar için özel anlam taşıyan böyle bir günde durumunu anlatan aileye, “Geber.” tepkisi vermek yerine “Üzgünüm, sizin için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde bir yaklaşımın insanlık açısından olmasa bile görevi gereği beklendiği belirtilen açıklamada; “Devlete en ihtiyaç duyduğumuz bu anda, yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez” denildi.

Roman Strateji Eylem Planının ivedilikle hayata geçirilmesi ve bu eylem planını uygulayanlarından da ayrımcı bakış açısından ve ırkçı zihniyetten uzak olması gerektiğine işaret edilen açıklamada şunlar söylendi; "Biz bize yeteriz" sloganlarıyla zorlukları aşmaya çalışırken ırkçı, ayrımcı yaklaşımların birlikte mücadele etme ruhunu zedelediğini hatırlatarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz. Roman olsun olmasın, ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yoksul ve kırılgan grupların sesi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Irkçı yaklaşımlara tepki gösteren vicdanlı, duyarlı tüm vatandaşlara, sesimiz olmaya devam eden basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu olarak diyoruz ki, görevini kötüye kullanan Nail Noğay derhal istifa etmeli ve hakaret ettiği anneden özür dilemelidir!”

AÇIKLAMAYA KATILAN STK’LARIN LİSTESİ:

1. Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul

2. Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul

3. Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne

4. Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul

5. Dikili Romanlar Derneği - İzmir

6. Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır

7. Dom Toplulukları Derneği -Hatay

8. Dudullu Roman Derneği - İstanbul

9. Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne

10. Edirne Roman Gençliği Derneği - Edirne

11. Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne

12. Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu

13. Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir

14. Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir

15. Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep

16. Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul

17. Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir

18. Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa

19. Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa

20. Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul

21. Hatay Dom Federasyonu - Hatay

22. Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay

23. Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay

24. Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay

25. Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay

26. Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay

27. Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği - Hatay

28. İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul

29. İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

30. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

31. İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul

32. İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul

33. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun

34. Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis

35. Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis

36. Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa

37. Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ

38. Roman Gençlik Derneği- Edirne

39. Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir

40. Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa

41. Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul

42. Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa

43. Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul

44. Trakya Müzisyenler Derneği

45. Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne

46. Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne

47. Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir

48. Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir

(HABER MERKEZİ)

Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!