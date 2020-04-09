Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, 'Evde kal' çağrılarını eleştiren ve yaşadığı yoksulluk nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kaldığını anlatan Roman kadının sosyal medyadaki videosunu alıntılayarak 'Geber' ifadesini kullandı. Noğay, sosyal medyadaki tepkiler üzerine paylaşımını sildi ve sonra sosyal medya hesabını kapattı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık Noğan'ın bu paylaşımının görselini paylaşarak, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u etiketledi ve “İşgal ettiği makamı, liyakatsizliğine rağmen kendisini orada oturtanlara yağcılık, beğenmediklerine beddua/hakaret/küfür etmek sanan, yazdığını silince yediği her şeyi yapmamış olduğunu düşünen Nail Noğay'ın paylaşımları, diğerleriyle birlikte burada” dedi.

NOĞAY GÖREVDEN ALINDI

Konuya ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nail Noğay'ın görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Bakanlığımıza bağlı çalışan bir İl Müdür Yardımcısı’nın sosyal medyada gündeme gelen çirkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir.

Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve üslup devletimizin hiçbir kademesinde asla kabul edilemez. Anne ve yavrularımız ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanacak ve bakanlığımız hizmet modellerinden faydalandırılacaktır. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğu yerde kimse sahipsiz ve yalnız değildir.

Biz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın huzur, barış ve refah içerisinde birlikte yaşaması için canla başla çalışmaya devam ederek bu tür davranışlara asla izin vermeyeceğiz.

Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Noğa'ın tepki çeken paylaşımı ile ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı (Nail N), şahsi twitter hesabından yapılan çirkin paylaşımı nedeniyle, Bakanlık makamınca görevden alınmış ve hakkında tahkikat başlatılmıştır. İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden görev yapmaya devam edeceğiz." (HABER MERKEZİ)