09 Nisan 2020 04:37

Ambalaj işçileri: Biz fazla para değil sağlığımızı istiyoruz!

Korozo Ambalaj'da bazı işçilerin izne gönderildiğini, yönetimin "Çalışanlara yüzde 10 prim verilecek” dediğini aktaran işçiler “Biz fazla para değil sağlığımızı istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Eren ERGİNE
    İstanbul

    Koronavirüs vakaları her gün artarken hükümet yetkilileri “Evde kalın, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın” diyor. Ancak AKP Hükümeti milyonlarca işçinin yaşadığı soruna bir çare bulmuş değil, aksine milyonlarca işçi fabrikalarda çalışmaya zorlanıyor. Bu, fabrikalarda da vakaların artmasına sebep oluyor. İstanbul Esenyurt’ta bulunan yaklaşık 1000 işçinin çalıştığı Korozo Ambalaj fabrikasından Evrensel'e ulaşan işçiler fabrikada koronavirüs testinin pozitif çıkan arkadaşlarının olduğunu iddia ederek, çalışmak istemediklerini belirtti. Bazı işçilerin izne gönderildiğini, yönetimin çalışanlara “Yüzde 10 prim verilecek” dediğini aktaran işçiler “Biz fazla para değil sağlığımızı istiyoruz” dedi.

    Fabrikada 12 saat 2 vardiya olan günlük çalışma bu dönem tek vardiyaya düşürülmüş, kimi işçiler izne gönderilmiş. Üretimin durdurulmasını talep eden işçiler, şirket yetkililerinin ise bu talebe kulak tıkadığını söyledi. Daha önce üç işçinin yaptığı işi şimdi bir işçiyle yaptıklarını belirten bir işçi, “Üretim arttı daha fazla çalışın daha fazla kazanın diyorlar. Biz para değil sağlığımızı istiyoruz” dedi. Öte yandan izne gönderilen işçilerin izinlerinin ücretli mi ücretsiz mi olacağı ise henüz belli değil. İşçiler arasında verilen izinlerin yıllık izinden düşüleceğinin de konuşulduğunu vurgulayan işçi, “Yıllık izinleri olmayan arkadaşlarımız var, onlar nasıl yapacak, ödemelerini kiralarını nasıl ödeyecek” diye de sordu.

    "EN ÇOK DA VİRÜSÜ EVE TAŞIMAKTAN KORKUYORUZ"

    Şirket yetkililerinin işe gelenlere yüzde 10 prim vereceklerini söylediğini belirten işçiler, “İnsan yerine konulmak istiyoruz. Fabrikada üretim dursun herkese ücretli izin verilsin dedikçe patronlar iş yükünü artırıyor, işçiler daha fazla çalışmak zorunda bırakılıyor. Üretim arttı, daha fazla çalışın daha fazla kazanın diyorlar. Biz fazla para değil sağlığımızı istiyoruz” dedi.

    Fabrikaya girişte ateş ölçümü yapıldığını ancak her gün işe korkarak gittiklerini de belirten işçi “Servise binerken çekiniyoruz, psikolojimiz bozuldu, sonuçta bir kişi pozitif olursa herkese bulaştırır. Evde ailemiz var, çocuklarımız var. En çok da virüsü eve taşımaktan korkuyoruz. İşten eve geliyorum, elini yıka, kolonya dök, üstünü çıkar diyorlar, aile arasında gerilime neden oluyor. Çalışan işçilere virüslü olarak bakılıyor, bu da bizi çok yıpratıyor” diye konuştu. Fiziksel mesafe kuralına değinen bir başka işçi ise “Mesafeyi nasıl koruyalım? Aynı masada karşılıklı yemek yiyoruz, makineleri birlikte açıyoruz, aynı tornavidaya hepimiz dokunuyoruz. Makinelerin ayarlarını birlikte yapıyoruz. 10 metrekarelik alanda 20 kişi sigara içiyoruz, başka yerimiz yok, nasıl olacak biz de bilmiyoruz” dedi.

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