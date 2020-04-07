Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

Tuncay SAĞIROĞLU

Tekirdağ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Amerikan sermayeli Eaton (Polimer Kauçuk) fabrikasında 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, işçiler fabrikanın üretime devam etme ısrarına karşı geçtiğimiz cumartesi günü iş bıraktı. Fabrikada örgütlü Petrol-İş Sendikasının çağrısıyla işten kaçınma haklarını kullanan işçiler salgının yayılmaması için üretimin durdurulmasını istiyor. Şirketin Amerika’daki merkezi ise günlük 1 milyon dolarlık üretim yapan fabrikanın durmasına onay vermiyor. Firmanın kısa çalışma ödeneğine de başvuracağı bildirildi.

2 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR, İZİN VERİLMEZSE…

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurulu fabrikada 2 bin işçi çalışıyor. 4 işçide yapılan virüs testi pozitif çıkarken, bu işçilerle üretim alanında ve servislerde temas ettiği belirtilen 100 kadar işçi ise evlerinde izolasyona tabi tutuluyor. Geçtiğimiz cumartesi sendikanın çağrısıyla üretimi durduran işçiler, ücretli izin talebinde bulundu. Evrensel'e konuşan işçiler “Burada 2 bin işçi çalışıyor. Eğer üretime ara verilmezse kısa sürede bütün işçiye yayılır. Kendimizden vazgeçtik, evde çocuklarımız, yaşlılarımız var. Onlar için kaygılanıyoruz. Her fabrikada olduğu gibi burada da bazı tedbirler alındı. Ama virüsün yayılmasını engellemez” diye konuştu.

İdari personelin evden çalışmaya başladığını daha sonra ise önce risk grubundaki işçilerin daha sonra da virüs tespit edilen işçiyle temas edenlerin eve gönderildiğini anlatan işçiler, şunları söyledi: “Cumartesi günü gitmedik ama bu hafta işbaşı yapacağız. Mutlaka buna karşı bir önlem alınmalı. Bu koşullarda tüm işçiler belirli bir süre ücretli izne çıkarılmalı.”

GÜNLÜK 1 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM YAPIYOR

Hidrolik, PVC gibi hortum üretiminde dünya genelinde tekel olan Eaton, Çerkezköy fabrikasında günlük bir milyon dolar değerinde üretim yapıyor.

Konuyla ilgili görüştüğümüz fabrikada örgütlü Petrol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Baranlı “Şirketin Türkiye’deki yöneticileri ile 20 gündür görüşüyoruz. Şirket yöneticileri ‘Bu koşullarda fabrikanın çalışmasını biz de doğru bulmuyoruz. Ama Amerika’daki merkezden onay gelmeden bir şey yapamıyoruz’ diyorlar” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPILACAK

Fabrikada 3-4 işçide testin pozitif çıktığını söyleyen Baranlı, şöyle devam etti: “Bunlarla temasta olan 100 kadar arkadaşımız da evlerine gönderilerek karantinaya alındı. Bu koşullarda çalışma olmaz diye yöneticiler ile görüştük. Ama bir sonuç alamayınca geçtiğimiz cumartesi günü işe gitmedik. Aynı gün beni telefon ile arayan yöneticiler pazartesi (dün) günü kısa çalışma için başvuru yapacaklarını, eğer kabul edilirse haftada dört gün çalışıp, üç gün kısa çalışma ödeneğinden yararlanacaklarını bildirdiler.”

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