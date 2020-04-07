07 Nisan 2020 04:50

Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

Günde 1 milyon dolarlık üretim yapılan Çerkezköy'deki Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi. Ancak buna rağmen ABD sermayeli şirket üretimi durdurmuyor. İşçiler ücretli izin istiyor.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Tuncay SAĞIROĞLU
    Tekirdağ

    Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Amerikan sermayeli Eaton (Polimer Kauçuk) fabrikasında 4 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, işçiler fabrikanın üretime devam etme ısrarına karşı geçtiğimiz cumartesi günü iş bıraktı. Fabrikada örgütlü Petrol-İş Sendikasının çağrısıyla işten kaçınma haklarını kullanan işçiler salgının yayılmaması için üretimin durdurulmasını istiyor. Şirketin Amerika’daki merkezi ise günlük 1 milyon dolarlık üretim yapan fabrikanın durmasına onay vermiyor. Firmanın kısa çalışma ödeneğine de başvuracağı bildirildi.

    2 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR, İZİN VERİLMEZSE…

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurulu fabrikada 2 bin işçi çalışıyor. 4 işçide yapılan virüs testi pozitif çıkarken, bu işçilerle üretim alanında ve servislerde temas ettiği belirtilen 100 kadar işçi ise evlerinde izolasyona tabi tutuluyor. Geçtiğimiz cumartesi sendikanın çağrısıyla üretimi durduran işçiler, ücretli izin talebinde bulundu. Evrensel'e konuşan işçiler “Burada 2 bin işçi çalışıyor. Eğer üretime ara verilmezse kısa sürede bütün işçiye yayılır. Kendimizden vazgeçtik, evde çocuklarımız, yaşlılarımız var. Onlar için kaygılanıyoruz. Her fabrikada olduğu gibi burada da bazı tedbirler alındı. Ama virüsün yayılmasını engellemez” diye konuştu.

    İdari personelin evden çalışmaya başladığını daha sonra ise önce risk grubundaki işçilerin daha sonra da virüs tespit edilen işçiyle temas edenlerin eve gönderildiğini anlatan işçiler, şunları söyledi: “Cumartesi günü gitmedik ama bu hafta işbaşı yapacağız. Mutlaka buna karşı bir önlem alınmalı. Bu koşullarda tüm işçiler belirli bir süre ücretli izne çıkarılmalı.”

    GÜNLÜK 1 MİLYON DOLARLIK ÜRETİM YAPIYOR

    Hidrolik, PVC gibi hortum üretiminde dünya genelinde tekel olan Eaton, Çerkezköy fabrikasında günlük bir milyon dolar değerinde üretim yapıyor.

    Konuyla ilgili görüştüğümüz fabrikada örgütlü Petrol-İş İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Baranlı “Şirketin Türkiye’deki yöneticileri ile 20 gündür görüşüyoruz. Şirket yöneticileri ‘Bu koşullarda fabrikanın çalışmasını biz de doğru bulmuyoruz. Ama Amerika’daki merkezden onay gelmeden bir şey yapamıyoruz’ diyorlar” dedi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPILACAK

    Fabrikada 3-4 işçide testin pozitif çıktığını söyleyen Baranlı, şöyle devam etti: “Bunlarla temasta olan 100 kadar arkadaşımız da evlerine gönderilerek karantinaya alındı. Bu koşullarda çalışma olmaz diye yöneticiler ile görüştük. Ama bir sonuç alamayınca geçtiğimiz cumartesi günü işe gitmedik. Aynı gün beni telefon ile arayan yöneticiler pazartesi (dün) günü kısa çalışma için başvuru yapacaklarını, eğer kabul edilirse haftada dört gün çalışıp, üç gün kısa çalışma ödeneğinden yararlanacaklarını bildirdiler.”

    İnform fabrikasında koronavirüs taşıyan kişi sayısı 10'a yükseldi

    İnform fabrikasında koronavirüs taşıyan kişi sayısı 10'a yükseldi

    Çarklar sermaye için dönüyor, selalar işçiler için okunuyor | Gündem Özel

    Çarklar sermaye için dönüyor, selalar işçiler için okunuyor | Gündem Özel

     

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    TGC: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ülkemizin utancı
    SONRAKİ HABER

    11 siyasi partiden ortak açıklama: İnfaz yasasında eşitlik istiyoruz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: İktidar toplumun gerisinde; dayanışma yükseltilmeli
    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: İktidar toplumun gerisinde; dayanışma yükseltilmeli

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: Bu kriz bir kez daha göstermiştir ki, mevcut iktidar toplumun gerisine düşmüştür..

    Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor
    Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

    Günde 1 milyon dolarlık üretim yapılan Çerkezköy'deki Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi. Ancak buna rağmen ABD sermayeli şirket üretimi durdurmuyor. İşçiler ücretli izin istiyor.

    Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur
    Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kovid-19 salgını nedeniyle risk grubunda olduğunu hatırlatan kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, Demirtaş için tahliye talebini yineledi.

    Cam işçileri: Güvenlik gerekçesiyle grevimizi yasaklayanlar güvenliğimizi umursamıyor
    Cam işçileri: Güvenlik gerekçesiyle grevimizi yasaklayanlar güvenliğimizi umursamıyor

    Şişecam işçisi yazdı: Sermaye sınıfı ve onların iş birlikçileri, bizlere çare üretmez. Bu sistem çürümüştür artık. Tek çare, kurması bizlerin elinde olan üretenlerin yönettiği bir ülke ve dünyadır.

    Hak-İş ve Türk-İş üyesi işçiler: Bizim aidatlarımızı bizden habersiz vermek de nedir?
    Hak-İş ve Türk-İş üyesi işçiler: Bizim aidatlarımızı bizden habersiz vermek de nedir?

    Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarına bağlı sendikalara üye Kayserili işçiler kendilerinden habersiz hükümetin kampanyasına katılan sendikacılara tepkili.

    Kaboğlu: Belediyelerin bağış kampanyasının durdurulması iptal edilmeli
    Kaboğlu: Belediyelerin bağış kampanyasının durdurulması iptal edilmeli

    Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türkiye’de, hükümetin tepki çeken uygulamalarını Anayasa Hukukçusu CHP Milletvekili Prof. Dr İbrahim Kaboğlu ile konuştuk.

    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"
    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

    İzmir'de yaşayan bir öğretmen, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları Evrensel'e anlattı.

    Hayaller Erasmus, hayatlar karantina
    Hayaller Erasmus, hayatlar karantina

    Erasmus'la Polonya’nın Poznan kentine giden, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönen ve şu an Sakarya’daki bir yurtta karantina altında olan Melike Yıldırım yaşadıklarını Evrensel'e yazdı.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"
    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

    İzmir'de yaşayan bir öğretmen, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları Evrensel'e anlattı.

    Ölüm çalışmadığımız yerden geldi…
    Ölüm çalışmadığımız yerden geldi…

    Sadece pandeminin etsisiyle değil; iklim krizi, küresel ısınma, silahlanmaya ve inanç dizgelerine ayrılan devasa bütçeler ve insan kalitesinin toplumsal sefaleti, bugünün ortaya çıkmasının nedenleri.

    Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek
    Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

    Koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine İZENERJİ emekçileri destek vererek, dayanışma çağrısında bulundu.

    BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı
    BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

    BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "En az 2 hafta ülke genelinde karantina uygulanmalı, sadece zorunlu işler, her türlü önlem alındıktan sonra yürütülmelidir" dedi.

    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı
    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

    İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

    Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor
    Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor

    Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin koronavirüs salgını döneminde artan ihtiyaçlarına yönelik destek başladı.