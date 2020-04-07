07 Nisan 2020 16:46

Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin

Düzce’de Örma Tekstil fabrikasında bir işçinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından diğer işçiler bu şartlarda çalışmak istemediklerini söyledi. (Fotoğraf: Arşiv)

tekstil fabrikası

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Düzce’de bulunan Örma Tekstil’de bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler bu şartlarda çalışmak istemediklerini söyledi.

    Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu Örma Tekstil işçileri, Evrensel'e ulaşarak bir arkadaşlarının testinin pozitif çıktığını belirtti. İşçiler, “Hepimiz test yaptırmak istedik ama sadece arkadaşımızın bulunduğu bölüme izin verildi” dedi. Yönetimin yükleme olduğu gerekçesiyle izin vermediğini belirten işçiler bazı işçilerin ise işi bırakıp gittiğini aktardı.

    Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Öz İplik-İş İl Başkanı Telat Örnek ise az sayıda işçiyle üretimin devam ettiğini, cuma günü fabrikanın tatil edileceğini söyledi. Örnek, sürece bağlı olarak işçilerin ya idari izinli sayılacağını ya da firmanın kısa çalışma ödeneğine başvuracağını ifade etti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

    Genel-İş Sendikası: Koronavirüse karşı işyerlerinde yeterli önlem alınmıyor

    Genel-İş Sendikası: Koronavirüse karşı işyerlerinde yeterli önlem alınmıyor

    Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

    Ücretsiz izne çıkarılıp işten atılan Gözde Moda işçisi: Devlet bizden yardım bekliyor

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Metal işçisi: Çalışmak istemiyoruz, sendikanın çözüm bulmasını istiyoruz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    “Onlar bizi sevmez” Ya da Dunkerk sendromu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    İsviçreli sendikacı Pelizzari: Sendikalar, işçilerin sağlıkları için harekete geçmeli
    İsviçreli sendikacı Pelizzari: Sendikalar, işçilerin sağlıkları için harekete geçmeli

    İsviçre'de Kovid-19'a karşı alınan önlemler her bir kantonda farklılık gösteriyor. Cenevre'deki Unia Sendikası Bölge Sekreteri Pelizzari ile İsviçre’de işçilerin ve sendikaların durumunu konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi: 3 yaralı
    Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi: 3 yaralı

    Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

    Korona günlerinde mülteciler: Afrikalı mülteci Enzo İkah’tan “korona” şarkısı
    Korona günlerinde mülteciler: Afrikalı mülteci Enzo İkah’tan “korona” şarkısı

    Koltan madenlerindeki çocuk işçileri araştırdığı için işkence gören ve sonrasında mülteci durumuna düşen Enzo İkah, Ercüment Akdeniz’e konuştu.

    Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin
    Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin

    Düzce’de Örma Tekstil fabrikasında bir işçinin Kovid-19'a yakalanmasının ardından diğer işçiler bu şartlarda çalışmak istemediklerini söyledi. (Fotoğraf: Arşiv)

    Kronik hasta sağlıkçılara idari izin şart
    Kronik hasta sağlıkçılara idari izin şart

    Kronik hastalığı olan sağlık çalışanları koronavirüs salgınında risk grubunda olmalarına rağmen çalıştırılıyor. Diyabet hastası, SES yöneticisi Nurdan Gürer, hastanelerdeki durumu anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak
    Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapacak

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısının ardından saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

    CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı erzak yardımına İZELMAN işçilerinden destek geldi. Kampanyaya toplam 6 bin 500 üye 120 temsilcisi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri ve talepleri açıklayarak, “Patronların kar hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak" dedi.

    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır
    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.