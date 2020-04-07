Koronavirüs tespit edilen Düzce Örma Tekstil’de işçiler tedirgin

Düzce’de bulunan Örma Tekstil’de bir işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler bu şartlarda çalışmak istemediklerini söyledi.

Öz İplik-İş’in örgütlü olduğu Örma Tekstil işçileri, Evrensel'e ulaşarak bir arkadaşlarının testinin pozitif çıktığını belirtti. İşçiler, “Hepimiz test yaptırmak istedik ama sadece arkadaşımızın bulunduğu bölüme izin verildi” dedi. Yönetimin yükleme olduğu gerekçesiyle izin vermediğini belirten işçiler bazı işçilerin ise işi bırakıp gittiğini aktardı.

Konuyla ilgili bilgi almak için aradığımız Öz İplik-İş İl Başkanı Telat Örnek ise az sayıda işçiyle üretimin devam ettiğini, cuma günü fabrikanın tatil edileceğini söyledi. Örnek, sürece bağlı olarak işçilerin ya idari izinli sayılacağını ya da firmanın kısa çalışma ödeneğine başvuracağını ifade etti. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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