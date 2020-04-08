08 Nisan 2020 17:07

SASA’da bazı işçiler koronavirüs kaptı, diğer işçiler test yapılmadan eve gönderildi

SASA Polyester’te çalışan bazı işçilerde koronavirüs tespit edilmesinden sonra aynı bölümde çalışan işçiler test yapılmadan evlerine gönderildi.

üzerinde coronavirüs yazan tüp

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Volkan PEKAL
    Halil İMREK
    Adana

    Adana’da faaliyette olan SASA Polyester Sanayi AŞ’nin inşaat ve montaj çalışmaları devam eden yeni yatırımlarından POY bölümünde birkaç çalışanda koronavirüs tespit edilmesinden sonra aynı bölümde çalışan işçiler test yapılmadan evlerine gönderildi. İzne gönderilen işçilerle aynı servisleri kullanan diğer bölümlerdeki işçiler ise çalışmaya devam ediyor. Petrol-İş Adana Şube Başkanı Abdül Mecit Dönmez, üretimin devam ettiğini belirterek yeterli önlemin alındığını savundu.

    SASA’nın web sitesi fabrikanın bağlı olduğu Erdemoğlu Holdingin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz Türkiyem” kampanyasına 3 milyon lira ile katıldıklarını haber veren bir mesaj ile açılıyor. Mesajda Holding bünyesinde hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağı ve ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacağı söyleniyor. Ancak ücretli izinden hiç bahsedilmiyor. Çünkü Holding, aynı mesajda Covid-19 salgını ile birlikte yıllık 700 bin ton üretilen polyesterin yüzde 70’ine yakınının sağlık, hijyen ve tıbbi ambalaj sektörüne satmaya başladıklarını da duyuruyor.  Yani salgın sürecinde işçileri işten çıkarmaya ya da üretime ara verip işçilerin maaşlarını kesmeye ihtiyaçları yok. Dahası inşaat ve montajı devam eden bölümleri açarak üretimi iki katına, 1,4 milyona çıkaracaklarını da söylüyor. İşçilerse evde kal” diye yapılan kampanyalara para harcamak yerine patronun zorunlu olmayan bölümleri kapatmasını, ücretli izin uygulamasına geçmesini, zorunlu üretimin olduğu bazı bölümlerde çalışma saatlerinin düşürülmesini ve dönüşümlü çalışma sağlanmasını istiyor. 

    VİRÜSÜ DUYAN YÖNETİCİLER İŞE GELMEDİ

    Her günkü gibi dün sabah da servislere binerek işyerine giren işçiler koronavirüs tespit edilen çalışanlarla aynı bölümdekilerin işe gelmediğini işyerinde öğrendi. İşyerinde bir muhatap bulamadıklarını, telefonla yaptıkları görüşmelerde kendilerine ‘iki hafta gelmeyin’ dendiğini belirten işçiler test yapılmadan evlerine gönderildiklerini aktardı. İzinli olup olmadıklarını da bilmeyen işçilerden biri, “Bize neden haber vermiyorlar? Pozitif çıkan çaycı bize çay dağıtmıyor ama biz eldivenleri, maskeleri ondan alıyoruz, ya da pozitif çıkan mühendislerle aynı ortamda bulunuyoruz” diye tepki gösterdi. İŞKUR programı ile işe başladıklarını ifade eden başka bir işçi de “Şimdi bizim durumumuz ne olacak? İşveren ‘Holding bünyesindeki işçi işten atılmayacak’ diyor. Peki biz İŞKUR kapsamında olanlar paramızı almaya devam edecek miyiz? Bize bir açıklama yapılması lazım” diye konuştu.

    "YAN YANA ÇALIŞAN NE OLACAK?"

    Bir başka işçi haftalardır bu duyumları aldıklarını belirterek, “Hep duyuyoruz ama ‘dedikodu’ diyorlar. Bir servisçinin servisinde 4 tane pozitif çıkmış. Geçen hafta da Baraj yolu servisinde pozitif çıkan olmuş. O serviste çalışanların hepsini izne gönderdiler ama pozitif çıkana kadar geçen sürede onlarla yan yana çalışanlar ne olacak?” diye sordu.

    Üretimde çalışan işçilerden biri salgın kapsamında üretimin yapıldığı bölümlerde önlemlerin daha fazla olduğunu söyledi. Herkesin ortak kullandığı çaycının, yemekhanelerin kapatıldığını, kumanya verildiğini, maske eldiven dağıtıldığını, servislerde bir dolu bir boş oturulduğunu, belli noktalara dezenfektan konulduğunu aktaran işçi “Ancak üretim devam ediyor. Zorunlu bölümler dışında üretime ara verilebilir. Özelikle montaj bölümünün koşulları daha kötü. Orada bile çalışma sürüyor. Geçen hafta CP-6 bölümünde bir işçinin testi pozitif çıktı. İşçi hastaneye kaldırıldı. CP-6 bölümü geçici olarak ara verdi. İşçiler 14 günlüğüne eve gönderildi. Kaygı içerisinde çalışıyoruz” dedi. 

    “ATEŞİ VE ÖKSÜRÜĞÜ OLAN İŞÇİYE ‘EVDE DİNLEN’ DEDİLER”

    Bir işçi yeni yatırım yapılan bölümleri inşaatında taşeron olan Gemond’da çalışan iki işçide ateş ve öksürük tespit edilmesine rağmen işçilerin taşeron firma tarafından  eve gönderildiğini aktaran bir işçi, “Hastaneye götürmediler. Test de yaptırmadılar. Sadece ‘Git biraz dinlen’ demişler. İşyerine almıyor ama fabrikanın adı çıkmasın diye işçiyi evine gönderiyorlar. Kendisi ve ailesi risk altında, dolmuşta birlikte giden vatandaş risk altında. Gemond’da 2 bin işçi çalıştırılıyor. Onlar da risk altında çalışmaya devam ediyor” dedi. 

    “SENDİKAYA GÖRE ÖNLEMLER YETERLİ”

    Telefonla ulaştığımız fabrikada örgütlü Petrol İş Sendikası Adana Şube Başkanı Abdül Mecit Dönmez de CP6’daki ve POY tesisindeki vakaları doğruladı. Vakaların görüldüğü alanların petrokimya iş koluna girmediği için üyelerinin olmadığını ifade eden Dönmez, üretimin devam ettiğini belirterek yeterli tedbirlerin alındığını savundu.

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