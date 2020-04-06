06 Nisan 2020 16:12

TGC: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ülkemizin utancı

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Gününde açıklama yapan TGC, "Gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise ülkemizin bir utancı" dedi.

TGC'nin

Fotoğraf: Evrensel

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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darbedilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor” denildi.

    Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 111 yıl geçtiği belirtilen TGC açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “İlk basın şehidi olan Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya döktüğü için öldürüldü. O tarihten bu yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban giden 66 meslektaşımız var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda görüşülemedi.”

    Ülkede gazeteciliğin her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçtiğine vurgu yapılan açıklamada “Gazetecilik onurlu bir meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darbedilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten ülkemizin bir utancı. Gazetecilik zorlu bir meslektir demiştik. Gazeteciler günümüzde bir yandan meslek sorunlarıyla uğraşırken şimdi de koronavirüs salgını konusunda halkı bilgilendirmeye çabalıyorlar. Her zaman olduğu gibi çok riskli bir durumda haber alıp, haberlerini kuruluşlarına iletiyorlar” denildi.

    TGC ayrıca, gazetecilere şu uyarılarda bulundu: “Meslektaşlarımız, çalıştıkları kurumlarda özellikle sahada görev yapan arkadaşların maske ve eldivensiz işe çıkmamalarını tavsiye eder. İşe çıkmadan önce gerekli koruyucu teçhizatı işverenden talep etmek en doğal hakkınızdır. Yaygın basında da, yerel basında da çalışan tüm gazetecilere kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz. 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde, hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.”

    TGC BASIN MÜZESİ’NDE İSMİ YER ALAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER LİSTESİ

    GAZETECİ/KURUM                                                       ÖLÜM TARİHİ VE YERİ

    • Hasan Fehmi Bey / Serbesti                                        İstanbul 6 Nisan 1909
    • Ahmet Samim / Sada-yı Millet                                    İstanbul 19 Temmuz 1910
    • Zeki Bey / Şehrah                                                          İstanbul 10 Temmuz 1911
    • Şair Hüseyin Kami / Alemdar                                      Konya 1912 veya 1914
    • Silahçı Tahsin / Silah ve Bomba                                 İstanbul 27 Temmuz 1914
    • Krikor Zohrab / Gazeteci, Yazar                                  Urfa 1915
    • Diran Kelegyan / Sabah Gazetesi Baş Yazarı           Çorum 13 Ağustos 1915
    • Hasan Tahsin (Osman Nevres) / Hukuk-u Beşer     İzmir 15 Mayıs 1919
    • İştirakçi Hilmi / iştirak,Medeniyet                               İstanbul 1922
    • Ali Kemal / Peyam-ı Sabah                                          İzmit 1922
    • Hikmet Şevket                                                               1930  
    • Sabahattin Ali / Marko Paşa                                       Edirne 1948
    • Adem Yavuz / Anka Ajansı                                          Kıbrıs 27 Ağustos 1974
    • Ali İhsan Özgür / Politika                                             İstanbul 21 Kasım 1978
    • Cengiz Polatkan / Hafta Sonu                                    Ankara 1 Aralık 1978
    • Abdi İpekçi / Milliyet                                                     İstanbul 1 Şubat 1979
    • İlhan Darendelioğlu / Ortadoğu                                  İstanbul 19 Kasım 1979
    • İsmail Gerçeksöz / Ortadoğu                                      İstanbul 4 Nisan 1980
    • Ümit Kaftancıoğlu / TRT                                              İstanbul 11 Nisan 1980
    • Muzaffer Feyzioğlu / Hizmet                                      Trabzon 15 Nisan 1980
    • Recai Ünal / Demokrat                                                 İstanbul 22 Temmuz 1980
    • Mevlüt Işık/ Türkiye                                                      Ankara 1 Haziran 1988
    • Seracettin Müftüoğlu / Hürriyet                                  Nusaybin 29 Haziran 1989
    • Sami Başaran / Gazete                                                İstanbul 7 Kasım 1989
    • Kamil Başaran / Gazete                                               İstanbul 7 Kasım 1989
    • Çetin Emeç / Hürriyet                                                   İstanbul 7 Mart 1990
    • Turan Dursun /İkibine Doğru ve Yüzyıl Dergileri       İstanbul 4 Eylül 1990
    • Gündüz Etil                                                                     1991
    • Mehmet Sait Erten /Azadi Denk                                 Diyarbakır 1992
    • Halit Güngen / İkibine Doğru                                       Diyarbakır 18 Şubat1992
    • Cengiz Altun / Yeni Ülke                                               Batman 25 Şubat 1992
    • İzzet Kezer / Sabah                                                       Cizre 23 Mart 1992
    • Bülent Ülkü / Körfeze Bakış                                         Bursa 1 Nisan 1992
    • Mecit Akgün / Yeni Ülke                                               Nusaybin 2 Haziran 1992
    • Hafız Akdemir / Özgür Gündem                                  Diyarbakır 8 Haziran 1992
    • Çetin Ababay / Özgür Halk                                           Batman 29 Temmuz 1992
    • Yahya Orhan / Özgür Gündem                                     Ceylanpınar 9 Ağustos 1992
    • Hüseyin Deniz / Özgür Gündem                                  Ceylanpınar 9 Ağustos 1992
    • Musa Anter / Özgür Gündem                                       Diyarbakır 20 Eylül 1992
    • Yaşar Aktay / Serbest                                                    Hani 9 Kasım 1992
    • Hatip Kapçak / Serbest                                                 Mazıdağı 18 Kasım 1992
    • Namık Tarancı / Gerçek                                                Diyarbakır 20 Kasım 1992
    • Uğur Mumcu / Cumhuriyet                                           Ankara 24 Ocak 1993
    • Kemal Kılıç / Yeni Ülke                                                  Urfa 18 Şubat 1993
    • Mehmet İhsan Karakuş                                                 Silvan 13 Mart 1993
    • Ercan Gürel / HHA                                                          20 Mayıs 1993
    • İhsan Uygur / Sabah                                                      İstanbul 6 Temmuz 1993
    • Rıza Güneşer / Halkın Gücü                                         14 Temmuz 1993
    • Ferhat Tepe / Özgür Gündem                                       Bitlis 28 Temmuz 1993
    • Muzaffer Akkuş / Milliyet                                              20 Eylül 1993
    • Nazım Babaoğlu / Gündem                                          12 Mart 1994
    • Erol Akgün / Devrimci Çözüm                                       1994
    • Seyfettin Tepe / Yeni politika                                        28 Ağustos 1995
    • Metin Göktepe / Evrensel                                              İstanbul 8 Ocak 1996
    • Kutlu Adalı / Yeni Düzen                                                Kıbrıs 8 Temmuz 1996
    • Selahattin Turgay Daloğlu                                              İstanbul 9 Eylül 1996
    • Reşat Aydın / AA, TRT                                                    20 Haziran 1997
    • Ayşe Sağlam Derince                                                     3 Eylül 1997
    • Abdullah Doğan / Candan Fm                                       Konya 13 Temmuz 1997
    • Ünal Mesutoğlu / TRT İzmir                                          8 Kasım 1997
    • Mehmet Topaloğlu / Kurtuluş                                       Adana 1998
    • Ahmet Taner Kışlalı / Cumhuriyet                                Ankara 21 Ekim 1999
    • Hrant Dink / Agos                                                           İstanbul 19 Ocak 2007
    • İsmail Cihan Hayırsevener                                            Bandırma 19 Aralık 2009
    • Nuh Köklü                                                                        İstanbul 17 Şubat 2015
    • Mustafa Cambaz                                                            İstanbul 15 Temmuz 2016 (MEDYA SERVİSİ)

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