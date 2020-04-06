TGC: Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ülkemizin utancı
6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Gününde açıklama yapan TGC, "Gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise ülkemizin bir utancı" dedi.
Fotoğraf: Evrensel
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darbedilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor” denildi.
Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 111 yıl geçtiği belirtilen TGC açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “İlk basın şehidi olan Hasan Fehmi’yi 6 Nisan 1909 tarihinde kaybettik. Serbesti Gazetesi’nde eleştirel yazılarıyla tanınan Hasan Fehmi düşüncelerini ifade ettiği ve yazıya döktüğü için öldürüldü. O tarihten bu yana pek çoğu faili meçhul cinayetlere kurban giden 66 meslektaşımız var. Ne yazık ki faili meçhul dosyaları bir türlü parlamentoda görüşülemedi.”
Ülkede gazeteciliğin her zamankinden daha zorlu bir sınavdan geçtiğine vurgu yapılan açıklamada “Gazetecilik onurlu bir meslektir. Vicdanlı ve dürüst yapıldığında halkın sesidir. Günümüzde artık gazeteci öldürülmemesi sevindirici gibi gözükse de yaygın basında ve yerel basında hala haberleri yüzünden darbedilen meslektaşlarımız var. Öte yandan gazeteciler hakkında açılan davaların önü arkası kesilmiyor. Cezaevindeki gazeteci ve yazarların durumu ise gerçekten ülkemizin bir utancı. Gazetecilik zorlu bir meslektir demiştik. Gazeteciler günümüzde bir yandan meslek sorunlarıyla uğraşırken şimdi de koronavirüs salgını konusunda halkı bilgilendirmeye çabalıyorlar. Her zaman olduğu gibi çok riskli bir durumda haber alıp, haberlerini kuruluşlarına iletiyorlar” denildi.
TGC ayrıca, gazetecilere şu uyarılarda bulundu: “Meslektaşlarımız, çalıştıkları kurumlarda özellikle sahada görev yapan arkadaşların maske ve eldivensiz işe çıkmamalarını tavsiye eder. İşe çıkmadan önce gerekli koruyucu teçhizatı işverenden talep etmek en doğal hakkınızdır. Yaygın basında da, yerel basında da çalışan tüm gazetecilere kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz. 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde, hayatını kaybeden 66 gazetecinin anısı önünde saygı ile eğiliyoruz.”
TGC BASIN MÜZESİ’NDE İSMİ YER ALAN ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER LİSTESİ
GAZETECİ/KURUM ÖLÜM TARİHİ VE YERİ
- Hasan Fehmi Bey / Serbesti İstanbul 6 Nisan 1909
- Ahmet Samim / Sada-yı Millet İstanbul 19 Temmuz 1910
- Zeki Bey / Şehrah İstanbul 10 Temmuz 1911
- Şair Hüseyin Kami / Alemdar Konya 1912 veya 1914
- Silahçı Tahsin / Silah ve Bomba İstanbul 27 Temmuz 1914
- Krikor Zohrab / Gazeteci, Yazar Urfa 1915
- Diran Kelegyan / Sabah Gazetesi Baş Yazarı Çorum 13 Ağustos 1915
- Hasan Tahsin (Osman Nevres) / Hukuk-u Beşer İzmir 15 Mayıs 1919
- İştirakçi Hilmi / iştirak,Medeniyet İstanbul 1922
- Ali Kemal / Peyam-ı Sabah İzmit 1922
- Hikmet Şevket 1930
- Sabahattin Ali / Marko Paşa Edirne 1948
- Adem Yavuz / Anka Ajansı Kıbrıs 27 Ağustos 1974
- Ali İhsan Özgür / Politika İstanbul 21 Kasım 1978
- Cengiz Polatkan / Hafta Sonu Ankara 1 Aralık 1978
- Abdi İpekçi / Milliyet İstanbul 1 Şubat 1979
- İlhan Darendelioğlu / Ortadoğu İstanbul 19 Kasım 1979
- İsmail Gerçeksöz / Ortadoğu İstanbul 4 Nisan 1980
- Ümit Kaftancıoğlu / TRT İstanbul 11 Nisan 1980
- Muzaffer Feyzioğlu / Hizmet Trabzon 15 Nisan 1980
- Recai Ünal / Demokrat İstanbul 22 Temmuz 1980
- Mevlüt Işık/ Türkiye Ankara 1 Haziran 1988
- Seracettin Müftüoğlu / Hürriyet Nusaybin 29 Haziran 1989
- Sami Başaran / Gazete İstanbul 7 Kasım 1989
- Kamil Başaran / Gazete İstanbul 7 Kasım 1989
- Çetin Emeç / Hürriyet İstanbul 7 Mart 1990
- Turan Dursun /İkibine Doğru ve Yüzyıl Dergileri İstanbul 4 Eylül 1990
- Gündüz Etil 1991
- Mehmet Sait Erten /Azadi Denk Diyarbakır 1992
- Halit Güngen / İkibine Doğru Diyarbakır 18 Şubat1992
- Cengiz Altun / Yeni Ülke Batman 25 Şubat 1992
- İzzet Kezer / Sabah Cizre 23 Mart 1992
- Bülent Ülkü / Körfeze Bakış Bursa 1 Nisan 1992
- Mecit Akgün / Yeni Ülke Nusaybin 2 Haziran 1992
- Hafız Akdemir / Özgür Gündem Diyarbakır 8 Haziran 1992
- Çetin Ababay / Özgür Halk Batman 29 Temmuz 1992
- Yahya Orhan / Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992
- Hüseyin Deniz / Özgür Gündem Ceylanpınar 9 Ağustos 1992
- Musa Anter / Özgür Gündem Diyarbakır 20 Eylül 1992
- Yaşar Aktay / Serbest Hani 9 Kasım 1992
- Hatip Kapçak / Serbest Mazıdağı 18 Kasım 1992
- Namık Tarancı / Gerçek Diyarbakır 20 Kasım 1992
- Uğur Mumcu / Cumhuriyet Ankara 24 Ocak 1993
- Kemal Kılıç / Yeni Ülke Urfa 18 Şubat 1993
- Mehmet İhsan Karakuş Silvan 13 Mart 1993
- Ercan Gürel / HHA 20 Mayıs 1993
- İhsan Uygur / Sabah İstanbul 6 Temmuz 1993
- Rıza Güneşer / Halkın Gücü 14 Temmuz 1993
- Ferhat Tepe / Özgür Gündem Bitlis 28 Temmuz 1993
- Muzaffer Akkuş / Milliyet 20 Eylül 1993
- Nazım Babaoğlu / Gündem 12 Mart 1994
- Erol Akgün / Devrimci Çözüm 1994
- Seyfettin Tepe / Yeni politika 28 Ağustos 1995
- Metin Göktepe / Evrensel İstanbul 8 Ocak 1996
- Kutlu Adalı / Yeni Düzen Kıbrıs 8 Temmuz 1996
- Selahattin Turgay Daloğlu İstanbul 9 Eylül 1996
- Reşat Aydın / AA, TRT 20 Haziran 1997
- Ayşe Sağlam Derince 3 Eylül 1997
- Abdullah Doğan / Candan Fm Konya 13 Temmuz 1997
- Ünal Mesutoğlu / TRT İzmir 8 Kasım 1997
- Mehmet Topaloğlu / Kurtuluş Adana 1998
- Ahmet Taner Kışlalı / Cumhuriyet Ankara 21 Ekim 1999
- Hrant Dink / Agos İstanbul 19 Ocak 2007
- İsmail Cihan Hayırsevener Bandırma 19 Aralık 2009
- Nuh Köklü İstanbul 17 Şubat 2015
- Mustafa Cambaz İstanbul 15 Temmuz 2016 (MEDYA SERVİSİ)
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