04 Nisan 2020 17:44

Press in Arrent: Tutuklanan, susturulan basın koronavirüsten daha tehlikeli

Press in Arrent mart ayı raporunu açıkladı. Raporda, "Tutuklanan, susturulan basın virüsten daha tehlikeli" vurgusu yapıldı.

Basın özgürlüğü için eylem yapan gazeteciler

Fotoğraf: Evrensel

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    Press in Arrent mart ayı raporunu "Tutuklanan, susturulan basın virüsten daha tehlikeli!" başlığıyla açıkladı.  

    Yaklaşık iki yıldır gazetecilerin yargılamasını izleyen, belgeleyen ve raporlayan Press In Arrset, mart ayı gazeteci yargılamaları raporunu açıkladı. Mart ayında 30 gazeteci hakim karşısındaydı. Gazeteciler, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1 kez müebbet hapis ve en az 106 yıl 9 aydan 295 yıl 53 aya kadar hapis istemiyle yargılandı. 26 gazetecinin yargılaması ertelendi, 10 gazetecinin yargılaması ise koronavirüs salgını nedeniyle görülmeden ertelendi. 9 gazeteci tutuklandı. 6 gazeteci tahliye oldu.

    "ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYİ SİYASAL GELECEĞİ İÇİN SALDIRI OLARAK DEĞERLENDİRİYOR"

    Açıklamada, tüm dünyanın Kovid-19 krizi ile sarsıldığı ancak mevcut siyasal iktidarın, sorulan soruları, eleştirel düşünceyi virüsle daha etkin bir mücadele için fırsat olarak değerlendirmekten kaçtığını belirterek “Sorulan soruların ve eleştirilerin amacını; virüsten korunması gereken toplumun doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşması olarak görmüyor, siyasal geleceğine saldırı olarak değerlendiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 26 Mart 2020’de paylaşılan son verilere göre; koronavirüs paylaşımları yapan 2 bin 551 kişi tespit edildi, 449'una işlem yapıldı.” dedi.

    En az 13 gazetecinin koronavirüs haberleri ve paylaşımları nedeniyle ya gözaltına alındığı ya da ifadeye çağrıldığı aktarılan raporda “Gazetecilerin hedef gösterilmesinin, sindirilmek ve susturulmak istenmesinin; soruşturulması, yargılanması ve hatta tutuklanmasının virüsten daha tehlikeli olduğu, virüsün toplumsal kodlara vereceği zararı daha da arttıracağı yine görmezden geliniyor.” denildi.

    "TUTUKLU GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK ACİL BİR TALEPTİR"

    Raporda Kovid 19 salgınının, tutuklu gazetecilerin tahliye edilmesi talebinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olduğu aktarılırken “Koronavirüs salgını, özellikle otoriter iktidarlar tarafından gazeteciler ve basın özgürlüğü üzerinde baskı için yeni bir baskı aracı olarak kullanılıyor. İktidarlar krizleri bahane ederek gazeteciler üzerindeki baskısını arttırıyor ve dolayısıyla halkın haber alma hakkı da kısıtlanıyor.” denildi. Rapora şöyle devam edildi:

    "Zaten özgürlüklerinden mahrum bırakılan tutuklu gazeteciler şu an tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını karşısında hayati riskle de karşı karşıya kalıyor. Siyasi çekişmelerin bir aracı olarak, hapsedilen yüze yakın gazetecinin yaşam hakları ihlal ediliyor. Tüm gazetecilerin koşulsuz olarak serbest bırakılması bugün her zaman olduğundan daha acil bir taleptir. Bu talep; bir an önce ve siyasi motivasyonlardan uzak bir şekilde yerine getirilmelidir.

    "DÜZENLEMEDEN GAZETECİLERİN ÇOĞU FAYDALANAMAYACAK"

    İktidar, mart ayının son günü, tutuklu ve hükümlülere tahliye yolunu açacak infaz düzenlemesini de meclise sundu. Koronavirüs salgını sebebiyle hapishanelerde tahliye bekleyen binlerce kişiyi ilgilendiren yasa düzenlemesinde; 'cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları' kapsam dışında tutuldu. Düzenlemeyle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesi bekleniyor. Ancak Türkiye’deki gazeteci yargılamalarının birçoğu Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yürütülüyor. Gazeteciler, basın yayın yoluyla işledikleri iddia edilen suçlarda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanıyor ve cezalandırılıyor." (MEDYA SERVİSİ)

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