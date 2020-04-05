Sezgin Tanrıkulu’ndan Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, hayvanlara yapılan kötü muameleye karşı cezaların etkisiz kalması nedeniyle 26. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun teklifini yeniden Meclis gündemine taşıdı.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılmasını teklif eden Sezgin Tanrıkulu, gerekçeyi de şöyle açıkladı:

“Kanunun, her şeyden önce adının değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, asıl olan, tüm canlıların, hukuken 'haklarının' olduğunu kabul etmektir. Hayvanların etolojik ve ekolojik ihtiyaçlarının var olmadığı bir ortamda, hayvan haklarının olamayacağı açık ve nettir. Bu sebeple, yasa maddesi değiştirilerek kanunun ruhuna uygun olarak amacı genişletilmiştir. Kanunun yayınlandığı 24/06/2004 tarihinden bu yana kanunun ilgili maddelerindeki cezai hükümlerin Kabahatler Kanunu cezai hükümleri niteliğinde olması, kanunun hayvanlara karşı işlenen suçlarda caydırıcı niteliğinin olamamasının başlıca sebebidir. Bu nedenle kapsam maddesinde suç ifadesine yer verilmiş ve hayvanların yaşamalarının ana öğesi olan yaşam alanlarına karşı işlenen suçlar da kapsama dahil edilmiştir. Bu kanunun temel işlevi ve temas etmek istediği husus, hayvanların haklarının olduğu kadar hayvanlara karşı bu haklara uyulmaması, haklarına tecavüz edilmesi, istismar edilmeleri karşısında, cebir ve şiddete maruz kalmaları nedeniyle, yani onlara karşı (artık kabahat değil) suç işlenmesi durumunda, bu kanunun getireceği yaptırımları da belirlemek olmalıdır." (HABER MERKEZİ)

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