Hayvan haklarıyla ilgili yasa tasarısında neler yer almalı?

Avukat Melike ÖZDEMİR

Hayvanları can olarak değil, bir mal-eşya olarak tanımlayan, sömüren, tecavüz eden, öldüren, hapsedenler caydırıcı bir yaptırımla karşılaşmadıkça hayvanlara yönelik şiddetin dozu ne yazık ki daha da artıyor. Tam bütün bunlar yeni yasayla son bulacak derken, mevcut yasadaki 6. maddenin değiştirilmek istenmesi sevincimizi kursağımızda bıraktı. Şöyle ki: Hayvana şiddetin cezalandırılması talebi ne zaman gündeme gelse 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesi değiştirilmeye çalışılıyor. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların kısırlaştırıldıktan, aşılandıktan ve rehabilite edildikten sonra alındıkları yere geri bırakılmalarını esas alan bu madde değiştirildiği takdirde sokaklarda hayvan kalmayacak, hepsi ölüme gönderilecek. Hukukçularla, sahada hak mücadelesi veren tüm insanların kırmızı çizgisi bu yasa değiştirilse hayvana şiddete müebbet hapis cezası getirilse bile hiçbir anlamı olmayacak. Önemle vurgulamak gerekir ki şiddetin mağduru yok edilerek şiddet engellenemez; çözüm şiddetin kendisi ile mücadele etmektir.

ON BİNLERCE KÖPEK ADAYA SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

Türkiye 1910 yılında bu yöntemi uygulamıştı. On binlerce sokak köpeğini Hayırsız Ada’ya sürgün etmiş, hayvanlar açlıktan birbirlerini yiyerek acılar içinde can vermişti. 6. madde değiştirilirse Modern Hayırsız Adalarda hayvanlara aynı acılar tekrar yaşatılacak. Hayvanlara en büyük kötülük, onları mahallerinden sürgün edip, birkaç metrekarelik hücrelere hapsetmek, soğuk beton zeminlerde, hastalıklarla, açlıkla boğuşmak zorunda bırakmak yani ölüme terk etmek. Örnek verilen Avrupa bu konuda çok ileri değil. Örnek alınması gereken; hayvanlar için ayıracak param yok demeden onların bakımlarını üstlenen, mevcut kanunun kendisine vermiş olduğu görevin bilincinde olan ülkemizdeki birkaç belediye ve tüm emeğini hayvanlara adamış olan yüce gönüllü insanlar.

Bakanlığa ve yasa tasarısını hazırlayacak olan milletvekillerine defalarca dile getirdiğimiz gibi; tüm hayvanları gerçek anlamda koruyan bir düzenlemenin getirilebilmesi için yasa tasarısı, sokağın gerçeğini bilen, sahada, adliyelerde, barınaklarda ve ihlalin yaşandığı her yerde var olan STK’ler ile birlikte hazırlanmalı.

Hayvanlara Adalet Derneği olarak bileşeni olduğumuz, 350’ye yakın sivil toplum kuruluşu, platform ve oluşumdan oluşan Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu olarak yasa tasarısında yer alması gerektiğine inandığımız taleplerimiz aşağıda yer almaktadır.

RE’SEN SORUŞTURULMALI

Hayvana İŞKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME SUÇLARININ ceza alt sınırı en az 2 yıl 1 aydan başlamalı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması-cezaların ertelenmesi-paraya çevrilmesi dahil olmak üzere hürriyeti bağlayıcılığı engelleyecek tüm alternatiflerin önüne geçilmeli, hayvan sahibinin ya da herhangi bir kurumun şikayet şartı aranmaksızın resen soruşturulmalı ve herkes tarafından ihbar edilebilmelidir. İdari para cezaları artırılmalı, hayvanını terk edene en az 5 bin TL’den başlayan cezalar ile bir daha hayvan edinmeden men cezası verilmeli. 5199 sayılı Kanun’un 6. MADDESİ kesinlikle DEĞİŞTİRİLMEMELİ, bakımevi-doğal parklar-besleme odakları gibi hayvanların esaret ve ölümüne sebep olacak herhangi bir değişiklik yapılmaksızın mevcut durum muhafaza edilmeli. Kanunu uygulamayan belediyeler ve ilgili kurumlar üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İDARİ YAPTIRIMI olmalı, belediye görevlileri ve diğer kamu görevlileri soruşturma izni aranmaksızın ceza kapsamına alınarak misliyle cezalandırılmalı, kesilen idari para cezaları da ilgili görevliye rücu ettirilmeli. 4. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, deney laboratuvarlarında esir edilen, yük taşıtma, dövüş, gösteri, eğlence, terapi gibi amaçlarla kullanılan, her türlü insan menfaati için sömürülen tüm hayvanlar üzerindeki zulme son verilmeli, vahşet, esaret ve zulüm saçan tüm tesisler kapatılarak faaliyetleri son bulmalı, yenilerinin açılması yasaklanmalı, bu tesislerdeki hayvanlar koruma altına alınarak mevcut doğal yaşam ortamlarına en uygun şekilde yaşatılmalı. İnternet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan üretim ve satışları yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalat ve ihracatı durdurulmalı. Yasaklı ırk olarak tanımlanan hayvanların, kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak AİLELERİNE GERİ VERİLİP düzenli kontrolü sağlanmalı, hayvan sahiplerine ağızlık ve tasma taktırılması zorunluluğu getirilmeli, üretim ve dövüşlerde kullanılan köpekler de kısırlaştırılıp oluşturulacak özel bakımevlerinde rehabilite edilerek TEHLİKELİ OLMAYAN KİŞİLERE yuvalandırılmalı.