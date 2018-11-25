Hayvan hakkÄ± savunucularÄ±: Katliam yasa tasarÄ±sÄ±na hayÄ±r

YÃ¼zlerce hayvan hakkÄ± savunucusu, KadÄ±kÃ¶y Ä°skele MeydanÄ±'nda toplanarak HayvanlarÄ± Koruma Kanunu tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etti.

300’e yakÄ±n hayvan haklarÄ± grubu ve platformunun oluÅŸturduÄŸu Hayvan HaklarÄ± Yasama Ä°zleme Delegasyonu, KadÄ±köy Ä°skelesi Atatürk AnÄ±tÄ± önünde bir araya gelerek HayvanlarÄ± Koruma Kanunu ile ilgili yasa taslaÄŸÄ±nÄ± protesto etti. ‘Katliam yasa tasarÄ±sÄ± istemiyoruz’ diyen hayvan haklarÄ± savunucularÄ±, tasarÄ±nÄ±n son hali açÄ±klanarak hayvanlar lehine düzeltilmesini talep etti.

Eyleme, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin TanrÄ±kulu, KadÄ±köy Belediye BaÅŸkanÄ± Aykut NuhoÄŸlu ve yüzlerce hayvansever destek verdi.

“Katliam yasa tasarÄ±sÄ±na hayÄ±r”, “Tüm hayvan zulümlerine hayÄ±r'” pankartlarÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde “Hayvana iÅŸkence suçtur, kabahat deÄŸil”, “Ölüm yasasÄ± istemiyoruz”, “Sev, koru, yaÅŸat”, “CanlarÄ±mÄ±zÄ± kimseye vermeyeceÄŸiz” dövizleri taÅŸÄ±ndÄ±.

SÄ±k sÄ±k “Yasama dokunma, hayvanlara dokunma”, “Canlara uzanan eller kÄ±rÄ±lsÄ±n” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde tasarÄ±, Ä±slÄ±k ve düdükle protesto edildi.

‘YOK ETMEK PLANLANIYOR’

Delegasyon adÄ±na basÄ±n metnini okuyan Elif Ertürk, kanun yapÄ±cÄ±larÄ±n hayvana ÅŸiddete karÅŸÄ± cezadan anladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hayvanÄ± yok etmek olduÄŸuna dikkat çekti. Ertürk, “Hayvana ÅŸiddete ceza getiriliyor kÄ±lÄ±fÄ± ile 6. maddenin ‘aldÄ±ÄŸÄ±n yere bÄ±rak’ hükmünü kelime oyunlarÄ± ile deÄŸiÅŸtirip bütün hayvanlarÄ±, belediyelerin ölüm kampÄ± barÄ±naklarÄ±na toplama bahanesi ile yok etmeyi planlÄ±yorlar. Soruyoruz: 40 hayvanÄ± barÄ±nakta açlÄ±k ve hastalÄ±k ile ölümlere mahkum eden belediyeler, sizce binlerce hayvanÄ± bakÄ±mevlerinde yaÅŸatÄ±r mÄ±” diye sordu.

FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL

‘SOKAKLARDA OLACAÄžIZ’

Hayvanlara ÅŸiddet uygulayan belediye çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yasa ile ceza gelmediÄŸini dikkat çeken Ertürk, “TasarÄ± için bir var bir yok diyorlar ve kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndan gizlice tasarÄ± üzerinden çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ana hedef her zamanki gibi sokak hayvanlarÄ±nÄ± yok etmek. Kamuoyundan ve gönüllülerden gizlenen, hayvan haklarÄ± savunucularÄ± ile hazÄ±rlanmayan her yasa tasarÄ±sÄ± katliam ve sürgün getirecektir. Bu yüzden yasa tasarÄ±sÄ± kamuoyuna açÄ±lana kadar sokaklarda olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

Ertürk, “SahayÄ±, hayatÄ±n gerçeklerini bilmeyen, iÅŸ ve sorumluluktan kaçmak için sokak hayvanlarÄ±nÄ± yok etmeyi planlayan kanun yapÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸantajlarÄ±na, tehditlerine ve vicdansÄ±zca giriÅŸimlerine izin vermeyeceÄŸiz. Ä°nançlarÄ±mÄ±zÄ±n, bilimin, geleneklerimizin emrettiÄŸi, sevginin, korumanÄ±n, dayanÄ±ÅŸmanÄ±n hayvanlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n ayaklar altÄ±na alÄ±nmasÄ±na, insanlÄ±k deÄŸerlerinin çiÄŸnenmesine seyirci kalmayacaÄŸÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL

TALEPLER

Ertürk son olarak taleplerini ÅŸu ÅŸekilde sÄ±raladÄ±:

* Hayvana iÅŸkence, tecavüz, öldürme suçlarÄ±nÄ±n cezalarÄ± 2 yÄ±l 1 aydan baÅŸlamalÄ±dÄ±r.

* Sokak hayvanlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yere bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± esas alan 6. madde kesinlikle deÄŸiÅŸtirilmemeli, belediyelerce uygulanmasÄ± saÄŸlanmalÄ±.

* Kanunu uygulamayarak hayvana ÅŸiddet, vahÅŸet uygulayan belediye görevlileri de adli yaptÄ±rÄ±m kapsamÄ±na alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

* Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parklarÄ±, deney, avcÄ±lÄ±k, insan gÄ±dasÄ±, yük ve insan taÅŸÄ±ma amacÄ±yla sömürülen, öldürülen ve dövüÅŸtürülen hayvanlar üzerindeki zulme son verilmeli; bu zulüm sektörleri yasaklanmalÄ±dÄ±r. Ä°nternet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan satÄ±ÅŸlarÄ± tamamen yasaklanarak barÄ±nak ve sokaklardaki hayvanlarÄ±n yuvalandÄ±rÄ±lmalarÄ± teÅŸvik edilmeli, her türlü hayvan ithalat ve ihracatÄ± yasaklanmalÄ±, illegal yollardan yurda kaçak giriÅŸler engellenmelidir.

* “Tehlikeli Ä±rk” tanÄ±mÄ± kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, özellikle hâlihazÄ±rda ailelerin evlerinde baktÄ±klarÄ± ve belediye barÄ±naklarÄ±na alÄ±nan bu tür köpekler kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak koruyucularÄ±na geri verilmelidir. Üretim çiftliklerinde olanlar ise kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±larak yuvalandÄ±rÄ±lmalÄ±, dövüÅŸlerde kullanÄ±lan köpeklere el konulup kÄ±sÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±, belediye barÄ±naklarÄ±nda özel bakÄ±m alanlarÄ±nda rehabilite edilerek kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak yuvalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Hayvan haklarÄ± Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesinin bir parÃ§asÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 15:56

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