13 Mayıs 2019 12:32

Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

Hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağının bu yasama yılında gündeme gelmeyeceği belirtildi.

Hayvan hakları yasası bu yasama yılında görüşülmeyecek

Fotoğraf: Serpil Kırkeser/DHA

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    Adalet Bakanlığınca, hayvanlara eziyet edenler ile öldürenlere hapis cezası verilmesini öngören taslağın meclis gündemine gelmesi yeni yasama yılına kaldı. Hayvan haklarını önce; hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu üstlenecek.

    Adalet Bakanlığı yeni kurulan TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu çalışmaları sonunda ortaya çıkacak raporu bekleyecek. Hayvan haklarını önce TBMM’de kurulan araştırma komisyonu inceleyecek. Üç ay süreyle çalışacak komisyon, inceleme ve araştırmalarında ortaya çıkan sonucu rapor haline getirecek. Rapor yeni hazırlanacak Hayvan Hakları Yasası için kullanılacak.

    Araştırma Komisyonu, yeni hazırlanacak 'Hayvan Hakları Yasası'nın daha kapsamlı ve kalıcı olmasına yardımcı olmak için, sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerileri konusunda ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri alınarak bu konuda bir yol haritası çıkaracak. Tespit ve önerilerini rapor haline getirecek. Hazırlanacak bu raporun ardından ilgili bakanlıklar yeni hazırlanacak olan yasayı şekillendirecek. Taslak bu çalışmaların sonrasında meclis gündemine Ekim ayında gerçekleşecek yeni yasama yılında gelecek.

    CAYDIRICI CEZALAR ÖNGÖRÜYOR

    Adalet Bakanlığının taslak metin olarak hazırladığı, Hayvan Hakları ile ilgili metinde; hayvanlara eziyeti önlemek amacıyla caydırıcı cezalar öngörülüyor. Taslak metne göre; hayvanlara işkence yapanlar, öldürenlere 4,5 yıl, nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenlere yedi yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Taslak metne göre; hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenlere iki aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek. Öte yandan sokak hayvanların korunması için de her ilde barınakların kurulması zorunlu hale gelecek.

    İLK DÜZENLEME 2004 YILINDA YAPILDI

    Meclis Genel Kurulu'nda hayvanları koruma amacıyla getirilen ilk kapsayıcı yasal düzenleme 2004 yılında, Hayvanları Koruma Kanunu ile yapıldı. Bu kanun ile Türk hukuk sisteminde ilk defa hayvanlar bir hak süresi olarak ele alındı. Yasada görülen bazı eksiklikler nedeniyle; 24'üncü dönemde bazı değişiklikler yapılmak üzere yeni bir kanun tasarısı yeniden hazırlandı. 2014 yılında Çevre Komisyonunda kabul edildi. Ancak, Genel Kurul’da görüşülmeyen düzenleme kadük oldu.

    Hayvan hakları savunucuları, hayvanlara dönük artan şiddet ve işkence nedeniyle uzun süredir caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise hayvana dönük işkencenin gündeme geldiği Ekim 2018'de “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” demişti. (Ankara/DHA)

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