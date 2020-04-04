“Evde kal” çağrısı çözüm değil: Gebze’de Kovid-19 çıkan fabrikalarda üretim sürüyor

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında, virüs tespit edilen işçi sayısı 5’e yükselirken, art arda fabrikalardan pozitif vaka haberleri geldi. Gebze’de bulunan Arçelik LG, Makina Takım, Alstom, İnform Cavo ve DYO fabrikalarında da pozitif vaka tespit edildi.

Fabrikalar koronavirüsün yayılma merkezleri haline gelirken, hükümet üretim sürsün çarklar dönsün diye işçilerin ve toplumun sağlığını hiçe sayıyor. “Evde kal” kampanyası yürütülürken, işçilere “Fabrikada çalış” denildi, virüs tespit edilen fabrikalarda bile üretim baskısına devam edildi. Şehirler arası geçişin can güvenliğini tehdit ettiği dile getirilen İçişleri Bakanlığı genelgesinde on binlerce işçinin fabrikalara giderek üretim yapmasının önü açıldı. İşçilerin ücretli izin ve test yapılması talebine kulak tıkandı, fabrikalarda yaşananları eleştiren paylaşımda bulunan sendikacı gözaltına alındı.

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında, virüs tespit edilen işçi sayısı 5’e yükselirken, art arda fabrikalardan pozitif vaka haberleri geldi. Gebze’de bulunan Arçelik LG, Makina Takım, Alstom, İnform Cavo ve DYO fabrikalarında da pozitif vaka tespit edildi.

Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu ve 5 işçinin sonuçlarının pozitif çıktığı Sarkuysan’da işçiler patrona öfkeli. “Pozitif haberi gelmesine rağmen bizden çalışmamız istenildi” diyerek sözlerine başlayan Sarkuysan işçisi tepkisini şöyle dile getirdi: “Böyle bir şey var mı? Bizim hiç mi kıymetimiz yok? Evinde yaşlısı olan arkadaşlarımız var, onların da mı kıymeti yok? Bu dönem aslında işçilere verilen kıymetin ne olduğunu en iyi anladığımız dönem oldu” dedi.

ÖRGÜTSÜZ YERLER DAHA VAHİM

Sendikalı oldukları için tepkilerini dile getirebildiklerini ifade eden işçi, “Sendikasız yüzlerce işyeri var. Duyumlarımız orada durumun daha vahim olduğu yönünde. Korona şüphesi olan arkadaşlarımız, işten atılma kaygısıyla yaşadıkları hastalık belirtilerini dahi söylemeye çekiniyor. Hastalık bir yakamızı, işsizlik diğer yakamızı tutmuş” diye konuştu. Bir diğer Sarkuysan işçisi de örgütlü oldukları için işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurabildiklerini söyledi. İşçi bütün fabrikalarda işçilerin testten geçirilmesini ve üretimin durdurularak tüm işçilere ücretsiz izin verilmesini istedi.

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu bir başka fabrika olan General Elektrik’te de (Alstom) durum çok farklı değil. Koronavirüs tartışmaları başladığından bu yana işçilerin önlem alınması yönünde konuşmaları olduğunu ifade eden General Elektrik işçileri, “Biz iki hafta önce söyledik. İlla birinde pozitif çıkması mı gerekirdi. Servis, yemekhane falan düzenlendi ama yetmedi. General Elektrik çalışanlarının kıdemi gerçekten yüksektir. Burada en kötü işçi dört beş yılını vermiştir. Şimdi yani ne olur üç dört ay gelmeyin deselerdi? Şimdi evimizde hepimiz paronayak olduk” dedi.

HABERİ DUYUNCA ELİM AYAĞIM BOŞALDI

Türk Metal’in örgütlü olduğu Arçelik LG’de çalışan bir işçi ise, “Serviste oturduğum bir arkadaşım da pozitif sonuç geldiği söylendi. İnanır mısın elim ayağım boşaldı. Bir taraftan korkuyorum bir taraftan fabrikada yerim sağlamlaşsın diye düşünüyorum. Yani derler iki uçlu değnek, işte o muhabbet oldu. Evde bir de yaşlımız var. Şimdi yaşlımız evden çıkmıyor da ne oluyor. Benim ayrı bir ev tutmam lazım” sözleriyle diyerek alınan önlemlerin işe yaramadığını ifade etti. (Gebze/EVRENSEL)

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