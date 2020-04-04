Valilik Sarkuysan'daki koronavirüs önlemlerini işçi üretimi durdurunca inceledi

Sarkuysan işçilerinin fabrikada koronavirüs (Kovid-19) vakasının ortaya çıkması sonrası yakın ve ciddi önlenemez tehlike nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurması üzerine, Kocaeli Valiliğinin talimatıyla fabrikada inceleme yapıldı. Fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş’in Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, "Fabrikada yapılması gerekenler uygun şekilde hayata geçirilmeden üretim yapmayacağız" dedi.

Evrensel'e konuşan Selçuk Çiftçi, Valiliğin talimatıyla İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğünden ekiplerin fabrikaya geldiğini belirterek "Sendikamızın işçi sağlığı uzmanı, ben ve temsilciler oradaydık. Alınmış ya da alınmamış önlemleri tartıştık. Bundan sonraki süreçte hem sağlık bakanlığının hem bilim insanlarının önerdiği gibi hareket edeceğimizi söyledik. Rapor hazırlayıp sunacaklar. Ancak bu rapor öneri mahiyetinde bir rapor olacak" dedi. Fabrikada oluşmuş vakalar ve şüpheli vakaların çerçevesinde fabrikada yapılması gerekenler uygun şekilde hayata geçirilmeden üretim yapmayacaklarını dile getiren Çiftçi, "Bu da keyfi bir uygulama değil, bakanlığın, bilim insanlarının salgınla ilgili öneri talimatları ve yapılması gerekenlerle ilgili. Şu an uygun şartlar oluşmadı ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesi kapsamında işten kaçınma hakkımızı kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

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