Sarkuysan’da koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 5’e yükseldi

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında, virüs tespit edilen işçi sayısı 5’e yükseldi.

Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada 1 işçiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine işçiler, patron ise tazminatsız işten atma tehdidine rağmen işten kaçınma haklarını kullanarak üretimi durdurmuştu.

Gelişmelerle ilgili Evrensel’e bilgi veren Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 işçinin de ayrı bölümlerde çalıştığı bilgisini verdi. “Farklı bölümlerde olması nedeniyle fabrikayla ilgili değil, artık bölümlerle ilgili de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Daha çok servis, yemekhaneye yoğunlaşırken üretim alanlarına yoğunlaşan bir çalışma olacak. Tek vaka olduğunda yakın çevresi ve hikayesine bakıyorlar. Ama 5 ayrı bölümde 5 ayrı vaka var. Bu fabrikanın uzun bir süre duracağı anlamına geliyor” dedi.

ÜRETİM YAPILABİLİR KARARI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Bütün fabrikalardaki üyelerine ücretsiz test yapılması ve en az 14 gün ücretli izin verilmesinin başlıca talepleri olduğunu dile getiren Çiftçi, şöyle devam etti: “Daha önceki kimi önerilerimizin artık kıymetinin olmadığı işletmeler var. Bu işletmelerde işverenler valilik ve müfettişlerle burada üretim yapılabilir kararı çıkartmaya çalışıyor. Bunun karşılığında sendika olarak kendi genelgemizi yayınlamalıyız. ‘Fabrikada şu kadar vaka görülmüştür, şu önlemler ve işlemler yapılmadan üretim yapılmayacak’ diye kendimiz belirlemeliyiz. Bunu öneriyorum. Yakın zamanda da hayata geçecektir.”

VALİLİK FABRİKADA İNCELEME YAPMIŞTI

Kocaeli Valiliği’nin talimatıyla bugün Sarkuysan’da inceleme yapılmıştı. İl ve ilçe sağlık müdürlüğünden ekipler fabrikaya gelirken, Birleşik Metal-İş işçi sağlığı uzmanı, Şube Başkanı Çiftçi ve temsilciler de incelemeyi takip etmişti. İnceleme sonrası gazetemize açıklama yapan Çiftçi vakalar ve şüpheli vakaların çerçevesinde fabrikada yapılması gerekenler uygun şekilde hayata geçirilmeden üretim yapmayacaklarını dile getirmişti. (Gebze/EVRENSEL)

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