Sarkuysan’ın Tuzla fabrikasında işçiler tedirgin

Sarkuysan’ın Gebze’de bulunan fabrikasında pozitif vaka çıkması üzerine işçiler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 13. Maddesine dayanarak işten kaçınma haklarını kullanırken, firmanın Tuzla’da bulunan fabrikasındaki işçiler ise tedirgin.

Sarkuysan’ın Tuzla’da bulunan ve emaye teli üreten fabrikasında yaklaşık 45 işçi çalışıyor. İlk zamanlar tedbir alınmadığını ancak salgın haberleri ve işçilerin tedirginliğinin artması üzerine kimi önlemlerin alınmaya başlandığını dile getiren bir işçi, önlemlerin yetersiz bulduklarını söyledi.

Kendilerine Kovid-19 çıkan Gebze’deki fabrikadan mal geldiğini, idari personelin sıklıkla bu binaya gidip geldiğini aktaran işçi, kendi fabrikalarında da pozitif vaka olduğu yönündeki söylentilerin gerginliği artırdığını dile getirdi.

Gebze’deki fabrikada pozitif vaka çıkması sonrası genel müdür yardımcısı pozisyonunda olan teknik müdürün kendileriyle toplantı yaptığı bilgisini veren işçi, “İki saat konuştu. ‘Gebze fabrikasıyla temasınız yok, sizin için tehlike arz etmiyor, yurt dışına ihracat yapıyoruz, yurt içinde önemli siparişler var üretemezsek kaybederiz’ gibi sözler söyledi. Sonuçta bir iki homurdanmanın dışında itiraz eden olmadı, sonuçta genel müdür konuşuyor. Ama tedirginlik sürüyor” dedi.

ÜRETİMDEN KAÇINMA DIŞINDA BÜTÜN ÖNLEMLER ALINDI

Fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi, Sarkuysan’ın merkez fabrikasına bağlı boru ve emaye fabrikalarında işten kaçınma hakkını kullanarak üretimi durdurduklarını, ancak Tuzla fabrikasının Gebze’den ayrı çalıştığını söyledi.

Tuzla fabrikasındaki eksiklerin giderilmesi ve sendikanın talimatında yer alan önlemlerin alınıp alınmadığının tespitini yaptıklarını, genel müdür yardımcısıyla da konuyu görüştüklerini aktaran Çiftçi, “Şu an için üretimden kaçınmanın dışındaki tüm önlemler alınmış durumda. Fabrikada 45 çalışan var. Hat düzeniyle çalışmıyor işin doğası gereği işçiler birbirinden kopuk çalışıyor. Dolayısıyla şu an için söylüyorum önlemlerin alınması daha kolay bir işletme. Sonuç olarak tüm fabrikalar için üretim durması ve 14 gün karantina uygulanmasını istiyoruz ama şu an burası ülkedeki mevcut durum içinde önlem alınmış fabrikalardan. Bu şu anki durum. İleriki günlerde neler yaşarız, hangi kararları alırız bakacağız” diye konuştu.

Salgının fabrikalarda yayıldığını dile getiren Çiftçi, şunları söyledi:

“Vaka çıktığında işverenler vakit istiyor. İnceleme yapılması, yakın temasta bulunanların tespiti gibi… Ama vakit salgının yayılması demek. Bu nedenle şimdiye kadar vaka çıkan yerlerde pazarlığa girmeden üretimi durdurduk. Ama süreç her yerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 13. Maddesinde yer alan çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılmasına doğru gidiyor.” (İstanbul/EVRENSEL)

