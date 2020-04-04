İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akar Tekstil’de çalışan bir işçide koronavirüs testi pozitif çıktı. DERİTEKS’in örgütlü olduğu ve 2 bin kişinin çalıştığı fabrikada, haberi öğrenen İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesine dayanarak işçiler işten kaçınma haklarını kullanarak üretimi durdurdu. İş bırakma üzerine eli sopalı bir grup işçilere saldırdı, patron işçileri işten atmakla tehdit etti.

İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akar Tekstil fabrikasında önceki gün bir işçide koronavirüs olduğu duyumunu alan işçiler, üretimi durdurarak fabrika bahçesine çıktı. İşçiler açıklama yapılmasını ve fabrikada çalışmanın durdurulmasını beklerken, Patron Hayrettin Akar işçilere işyerinde vaka olmadığını ileri sürüp Sağlık Bakanlığının işyerinde alınan önlemleri onayladığını ve çalışılabilir dediğini söyleyerek işbaşı yapmalarını istedi.

SİPARİŞLER VAR!

İşçilere “Bu ayın 20’sine kadar siparişlerimizi var ayın 10’unda maaşınızı ödeyebilmem için çalışacağız sonrası için kısa çalışmaya başvuracağız” diyen patron, işçileri işbaşı yapmamaları durumunda işten atmakla tehdit etti. Sağlık kurulundan görevlilerin geleceği bilgisi ve patronun çağrısı üzerine işçiler işbaşı yaptı. Bu sırada fabrika önüne gelen DERİTEKS yöneticileri fabrikada bulunan sağlık görevlilerinin talimatıyla içeri alınmadı.

Fabrikaya gelen sağlık kurulu görevlileri ise bir işçide virüs vakası çıktığını doğruladı. Testi pozitif çıkan işçi ile aynı bantta çalışan 20 işçiye de test yapılarak gözetime alındı. Sağlık kurulu görevlilerinin vaka olmasına rağmen “Önlemler yeterli, çalışmaya devam edebilir” kararı ise işçilerin ve sendikacıların tepkisine neden oldu.

İŞÇİLERE SOPALI SALDIRI

İşçiler bu sabah vakanın kesinleşmesi nedeniyle İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 13. Maddesine dayanarak işten kaçınma haklarını kullanarak işbaşı yapmadı. Fabrikada örgütlü olan DERİTEKS İzmir Şube yöneticileri de fabrika önüne geldi. Bu arada eli sopalı bir grup iş bırakan işçilere saldırdı. İşçilerin cep telefonuyla çektiği kamera kayıtlarına da yansıyan saldırı sonrası arbede yaşanırken, fabrikaya gelen polis görüntü almak isteyen gazetemizin muhabirini engelledi.

Polisin uyası üzerine işçilerin fabrika önündeki bekleyişlerini sonlandırırken, işten kaçınma hakkını kullanmak isteyen yaklasık 250 işçi ise pazartesi SGK'ya dilekçe vereceğini duyurdu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ‘ŞÜPHELİ İŞÇİLERİ DE ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ’ DEDİ

Fabrikada yaşananlarla ilgili gazetemize konuşan DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, koronavirüs salgını başladıktan sonra Akar tekstil yönetimiyle toplantılar yaptıklarını ve önlemleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Alagöz ortak alan ve çalışma alanının, tuvaletlerin dezenfekte edilmesi, her noktaya dezenfekte ilacı konması, kantin ve yemekhane gibi yerlerdeki şekerlerin kapalı ambalajla verilmesi, servislerde bir dolu bir boş uygulaması gibi tedbirlerin alındığını aktardı. Ardından bir işçide virüs tespit edildiğini söyleyen Alagöz, “Pozitif çıktıktan sonra il sağlık müdürlüğünden fabrikayı gezdiler, temas ettiği ve yakınındaki bölümleri dolaştılar. 25 çalışan arkadaşa test yaptılar. İl sağlık müdürlüğünden gelenlerin talebi üzerine şüphelendikleri 25 arkadaşa maske verip çalıştırabileceklerini söylediler ama buna hem biz hem Akar yönetimi karşı çıktık. Test sonuçlanıncaya kadar izne gönderme kararı aldık. Bugün sabah da (dün) işçi arkadaşlarımız tedirginiz olduklarını söyleyerek izin istediler. Biz o esnada yoktuk. İşveren bakanlığın talep ettiği önlemleri alındığını, üretime devam edeceğini ve kapatma söz konusu olmadığını söyleyip ‘Çalışmak isteyenler çalışsın, çalışmak istemeyen gitsin’ dedi. 150 arkadaş çalışmak istemiyoruz diye tepki koydu ve bazı ustalar tarafından arbede yaşandı. Çalışan arkadaşlar içeriye girdi, çalışmak istemeyenlere de ücretsiz izin verileceği söylendi” dedi.

KADIN TEMSİLCİ ARKADAŞIMIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Konuyla ilgili görüştüğümüz işçiler ise pozitif vakanın çıktığını duyduktan sonra işten kaçınma hakkını kullanmak için toplandıklarını ve o esnada saldırıya uğradıklarını anlatarak, “Biz en azından 1 hafta izin verisin fabrika iyice dezenfekte edilsin istedik. Ancak işveren tehdit etti. Saldırıdan dolayı bir kadın temsilci arkadaşımız hastaneye kaldırıldı” dedi.

İşyerinde alının önlemlerin yeteriz olduğunu dile getiren işçiler, şunları söyledi: “Maskeyi sabah veriyorlar tüm gün aynı maske ile çalışıyoruz. Başka maske istediğimizde olmadığını söylüyorlar. Dezenfektan var ama yeterli değil. Tuvaletler doğru düzgün temizlenmiyor. Bant usulü çalıştığımız için birinin dokunduğu bir ürüne birkaç kişi daha dokunuyor. Çalışma mesafelerimiz de uzak değil. Koronavirüs vakasını işveren önce kabul etmedi. Sonrasında vaka olan kişiye ulaştık işveren kabul etmek zorunda kaldı. Hasta olan birkaç kişi daha olduğunu duyduk. Bu durum bizi ölüme sevk etmek.”

Hamile olup hâlâ çalıştırılanların olduğunu söyleyen işçiler, “Senelik izinlerimizi istedik vermediler. İşverenin devlete burası risk taşıyor bu koşulda işçileri çalıştıramam demesi lazım. Ancak kimse işçinin hayatını önemsemiyor. Kronik hasta ve halime olan bazı arkadaşlar izine gönderildi ancak belli bir kontenjan olduğu söylendiği için hasta ya da hamile olsa bile çalışmak zorunda olanlar var” diye konuştu.

Bir kadın işçi ise bir yaşında ve 12 yaşında astım hastası olan çocuklarını olduğunu söyleyerek, “Kendim için değil çocuklarım için endişe ediyorum. İşveren önce istersem gidebileceğimi söyledi sonra ise güvenliğin tutanak tutmasını istedi. Şimdi çalışmama hakkımız var mı yok mu? Burada işyerine kaynak bir sağlık sorunu var ve ben çocuklarım can güvenliği için endişeliyim” dedi.

HEM ÇALIŞMAYALIM HEM DE PARA VERİN DİYORLAR

Telefonda görüştüğümüz Akar Tekstil avukatı ise, elinde görüntü ve belgeler olduğunu, bir grup işçinin çalışmak istemediğini ve işçilerin kendi arasında kavga çıktığını iddia etti. Avukat şunları söyledi: “Haberi kaldırırsanız yüz yüze elimizdeki kanıtla ile sizinle görüşürüz. Burası Sağlık Bakanlığı onaylı bir işyeri. Daha dün sağlık müdürlüğünden gelenler oldu, tebrik edip gittiler. Bir sıkıntı olsa devlet bunu göze alır mı? Bizim burayı kapatırdı. Bugün hâlâ çalışan insanlar var. 30-40 işçi bize izin verin hem çalışmayalım hem de para verin bizim sağlığımız önemli diyor. Sağlılarını düşünüyorlar ama dışarda yan yanalar, çalışma yerlerinde ise mesafeler var. (İzmir/EVRENSEL)

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