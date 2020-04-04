Arçelik LG işçisi: İlla birimizin ölmesini mi bekliyorsunuz?

Bir Arçelik LG işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları;

Halihazırda otomotiv sektörü başta olmak üzere, büyük fabrikaların neredeyse hepsi durdu. Fakat benim çalıştığım fabrikada ise durum henüz böyle değil.

Fabrikada bir işçinin koronavirüs pozitif çıkmasıyla birlikte üretime 2 gün ara verdiklerini duyurdular. 3 Nisan ve 4 Nisan tarihlerinde üretime ara verdiklerini söyleyen yönetim 5 Nisan’ı 6 Nisan’a bağlayan gece vardiyası ile birlikte üretime yeniden başlayacak. Peki risk altında olan, pozitif çıkan işçiyle aynı yerlerde yemek yiyen, aynı yerde çay içen, aynı lavaboları kullanan biz işçiler yaşamımıza hiçbir şey olmamış gibi mi devam edeceğiz, virüsü kaptıysak ve her gün eve gittiğimizde çoluk çocuğumuza bulaştırma tehlikesiyle nasıl yaşayacağız? Bugün bir işçi arkadaşım, pozitif haberi duyduktan sonra kendini iyi hissetmediğini belki de psikolojik olarak kendisinde virüs olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Sizin bizleri insan yerine koymayan bu düzeniniz, bizi her gün böyle öldürmeye devam ediyor. Bizim anlamadığımız ise illa birinin ölmesini mi bekliyorsunuz, eğer öyleyse bizi her gün bu kaygı ile zaten öldüreceksiniz.

Üyesi olduğumuz Türk Metal Sendikasına sesleniyorum; sizler için bizim canımızın hiç mi değeri yok? Bizi bu koşullarda çalıştıran Arçelik fabrikasına hiçbir şey söylemiyorsunuz, böyle bir günde biz ölüm kalım savaşı verirken de bizim yanımızda olmuyorsanız o zaman siz niye varsınız?

Çalışmaktan kaçınma hakkından bahsediyor herkes, işçiler fabrikada pozitif vakası olunca üretimi durdurup çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilirler. Biz neden bu hakkı kullanmıyoruz, Türk Metal Sendikası neden bizim yanımızda olup işçilerimizi ölüme terk etmeyiz diyemiyorsun!