Enerji ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası: Arazi çalışanlarının hayatı hiçe sayıyor

KESK/Enerji Ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) tarafından yapılan açıklamada Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) arazi kamplarında görevlendirilmenin sürdüğü belirtilerek arazi çalışanlarının hayatının hiçe sayıldığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi ilan etmesi nedeniyle tüm dünyada 2020 yılı içinde yapılması planlanan organizasyonlar ve yasal yükümlülüklerde süreli/süresiz ertelemelere gidildiği, ülkede de pek çok kamu kurumu işverenlerin yasal yükümlülüklerini herhangi bir cezai şarta bağlamadan ertelediğine dikkat çekilen ESM açıklamasında “Ancak, MTA’nın devam eden arazi kamplarında, arazi elemanları birkaç günden yirmi güne kadar görev emirleriyle ülkemizin her bölgesinde görevlendirilmektedir. Bu süre boyunca personel sürekli hareket halinde bulunmaktadır; Şehirlerarası seyahatlerin 28.03.2020 tarihinden itibaren valilik iznine bağlanmasıyla da arazi personeli, ulaşımla ilgili, problemlerle yüz yüze kalacaktır” denildi.

Açıklamada MTA Genel Müdürlüğünün, arazi çalışmalarının tümünü, salgının son bulacağı tarihe kadar ertelemesi, arazi personelinin ve işçilerin arazi koşullarından doğan maddi kayıplarının giderilmesi ve arazi çalışmaları tekrar başlayana kadar idari izinli sayılmaları için gerekli önlemlerin alınması talep edildi. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüse karşı işyerinde hangi önlemler alınmalı, vaka çıkarsa ne yapılmalı?