Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 501'e çıktı | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e, vaka sayısı ise 23 bin 934'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

04 Nisan 2020 08:30
Son Güncellenme: 04 Nisan 2020 20:27
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23:28

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EVDE KALAMAYAN MEMUR HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli’de Derince Vergi Dairesinde görevli memur Yeter Şen (60) koronavirüsten hayatını kaybetti. Şen, Derince Vergi Dairesi'nde çalışan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 memurdan biriydi.

Evde kalamayan Derince Vergi Dairesi memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

Evde kalamayan Derince Vergi Dairesi memuru koronavirüsten hayatını kaybetti

21:34

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İSTANBUL’DA METRO SEFERLERİNE SINIRLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan’dan itibaren metro seferlerinin 21.00’e kadar yapılacağını açıkladı.

İstanbul’da 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

İstanbul’da 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

21:30

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EK GENELGE

İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin ek genelge yayınlayarak yasak kapsamında yer almayan istisnaları sıraladı:

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
  • Ölüm nedeni covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek (en fazla 4 kişi) olanlar.
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz etmek şartıyla.)
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.
  • Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar.

İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin istisnaları açıkladı

İçişleri Bakanlığı 31 şehre giriş- çıkış yasağına ilişkin istisnaları açıkladı

 

20:24

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ÖLENLERİN SAYISI 501’E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre son 24 saatte 76 hasta hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 501’e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 23 bin 934’e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi

 

 

18:37

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"GIDA SIKINTISI YAŞANMAMASI İÇİN ÜRETİCİ TOPRAKLA BULUŞTURULMALI"

CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, koronavirüs nedeniyle gıdaya erişimde devamlılığa ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP’li Sındır: Gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretici toprakla buluşturulmalı

CHP’li Sındır: Gıda sıkıntısı yaşanmaması için üretici toprakla buluşturulmalı

18:37

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MENDERES TEKSTİL KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANACAK

Denizli'de üretim yapan Menderes Tekstil fabrikası kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlanarak üretimi sürdürecek.

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

17:37

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ANTALYA ESASLI GIDA'DA 100'DEN FAZLA İŞÇİ İZNE ÇIKARILDI

Fabrikalarda koronavirüs salgınının etkileri giderek artarken işçilerin sağlığı ve geleceği ise patronların insafına bırakılmış durumda. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Esaslı Gıda fabrikasında üretim alanında çalışan 100’ün üzerinde işçi izne çıkarıldı. Üretime ara verilen fabrikada işçilere, İŞKUR’a başvurulduğu söylendi. 1 haftadan fazla süredir evlerinde olan işçiler kısa çalışma ödeneğinin nasıl ve ne zaman ödeneceği gibi sorularla bekliyor.

Esaslı Gıda’da 100’ün üzerinde işçi koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarıldı

Esaslı Gıda’da 100’ün üzerinde işçi koronavirüs salgını sebebiyle izne çıkarıldı

17:34

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SARKUYSAN VE ABB'DE KORONAVİRÜS YAYILIYOR: İŞÇİLER ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında pozitif vaka sayısı 7’ye, İstanbul Dudulu’da bulunan ABB’de ise 3’e çıktı. Fabrikalara yayılma hızına dikkat çeken işçiler, ücretli izin talebini yineledi.

Sarkuysan ve ABB'de koronavirüs yayılıyor: İşçiler ücretli izin istiyor

Sarkuysan ve ABB'de koronavirüs yayılıyor: İşçiler ücretli izin istiyor

17:31

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"20 YAŞ ALTINDA OLAN 4 MİLYON KİŞİ ÇALIŞMAK ZORUNDA!"

Hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki yurttaşlara sokağa çıkma yasağı getirdiğini hatırlatan İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, 20 yaş altı 4 milyon kişinin çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Ceviz çocuk işçiliğin yasaklanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ederken, koronavirüs tedbirleri kapsamında ise işten atmaların yasaklanmasını, zorunlu alanlar dışında tüm işyerlerinde üretime ara verilerek işçilere ücretli izin verilmesini istedi.

İİSŞP Dönem Sözcüsü Ceviz: 20 yaş altı 4 milyon kişi çalışmak zorunda!

İİSŞP Dönem Sözcüsü Ceviz: 20 yaş altı 4 milyon kişi çalışmak zorunda!

17:27

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TTB: İKTİDAR MECBUR KALINCA DEĞİL GEREKİNCE ÖNLEM ALMALI

Cumhurbaşkanının açıkladığı 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getiren yeni tedbirleri değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, bu önlemlerin toplumsal hareketliliği biraz azaltacağını ancak sorunu çözme perspektifinden uzak olduğunu söylüyor.

TTB’den iktidara çağrı: Mecbur kalınca değil gerekince önlem alın

TTB’den iktidara çağrı: Mecbur kalınca değil gerekince önlem alın

17:22

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İSKENDERUN'DA KOVID-19 TESPİT EDİLEN FABRİKADA İŞÇİLER TEST YAPILMADAN EVE GÖNDERİLDİ

Hatay İskenderun Fil Filtre fabrikasına İŞKUR tarafından yönlendirilen bir işçi fabrika girişinde ateş belirtisi göstermesi üzerine hastaneye yönlendirildi. İŞKUR'un yönlendirdiği işçide koronavirüs tespit edilmesi üzerine fabrika kapatıldı. Fabrikada çalışan işçiler ise test yapılmadan evlerine gönderildi.

Fil Filtre'de Kovid-19 tespit edildi: İşçiler test yapılmadan eve gönderildi

Fil Filtre'de Kovid-19 tespit edildi: İşçiler test yapılmadan eve gönderildi

17:19

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GEBZE'DE KOVID-19 ÇIKAN FABRİKALARDA ÜRETİM SÜRÜYOR

Gebze’de bulunan Sarkuysan fabrikasında, virüs tespit edilen işçi sayısı 5’e yükselirken, art arda fabrikalardan pozitif vaka haberleri geldi. Gebze’de bulunan Arçelik LG, Makina Takım, Alstom, İnform Cavo ve DYO fabrikalarında da pozitif vaka tespit edildi.

“Evde kal” çağrısı çözüm değil: Gebze’de Kovid-19 çıkan fabrikalarda üretim sürüyor

“Evde kal” çağrısı çözüm değil: Gebze’de Kovid-19 çıkan fabrikalarda üretim sürüyor

17:17

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KAYITSIZ MÜLTECİLER, KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNE RAĞMEN HASTANEYE KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi yaptığı açıklamayla İstanbul’da bazı mülteciler ve göçmenlerin, Kovid-19 şüphesi ile hastanelere yaptıkları başvuruların kimliksiz-kayıtsız olmaları sebebiyle kabul edilmediğini aktardı. Hastane girişlerinde hastane polisi tarafından idari gözetime alınmak ile de tehdit edilen mülteciler ve göçmenler, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezine başvuruda bulundu

Kayıtsız mülteciler, koronavirüs belirtisi taşımalarına rağmen hastaneye alınmadı

Kayıtsız mülteciler, koronavirüs belirtisi taşımalarına rağmen hastaneye alınmadı

17:08

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GÜRCİSTAN'DA MAHSUR KALAN 10 İNŞAAT İŞÇİSİ YARDIM İSTEDİ

Kars'ın Arpaçay ilçesinden Gürcistan'ın Tiflis kentine çalışmaya giden ancak koronavirüs salgını nedeniyle geri dönemeyen 10 işçi, yakınlarına gönderdikleri mesajla yardım istedi.

Gürcistan'ta koronavirüs nedeniyle mahsur kalan 10 işçi yardım istedi

Gürcistan'ta koronavirüs nedeniyle mahsur kalan 10 işçi yardım istedi

 

16:45

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BAKAN PEKCAN: MASKELER HALKIN ULAŞABİLİR OLDUĞU NOKTALARDA SATILACAK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu ekipman olarak kullanılan maskelerin halkın daha kolay ulaşabileceği noktalarda satışı için çalışma yaptıklarını bildirdi. Pekcan, "Vatandaşımız ekmeğini ya da sebzesini nereden alıyorsa ona yakın yerden bunlara daha rahat ulaşabilecek" dedi. Pekcan'ın bu sözlerine Twitter kullanıcılarından tepki geldi.

Bakan Pekcan: Maskeler halkın ulaşabilir olduğu noktalarda satılacak

Bakan Pekcan: Maskeler halkın ulaşabilir olduğu noktalarda satılacak

 

15:57

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İNŞAAT İŞÇİLERİ İÇİN DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İnşaat İşçileri Sendikası, koronavirüs nedeniyle işten çıkarılan işçilerle dayanışma amacıyla "dayanışma yaşatır" adıyla bir kampanya başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle inşaat işçileri için dayanışma kampanyası başlatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle inşaat işçileri için dayanışma kampanyası başlatıldı

14:12

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İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİNDEN ÇAĞRI: GAZETECİLER DE İNFAZ YASASINDAN YARARLANSIN

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, siyasetçiler, gazeteciler ve insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlığı, yaşam hakkını tehdit eden bu süreçte tutuklanmalarını gerektirecek hiçbir somut delil olmadığı halde suçsuz yere cezaevlerinde tutulan gazetecilerin de TBMM Genel Kurulu'na gönderilmek üzere olan bu yasa kapsamına alınarak derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" denildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti: Gazeteciler de infaz yasasından yararlansın

 

13:41

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GIDA-İŞ'TEN ÇAYKUR’A ÇAĞRI: İŞÇİ VE ÜRETİCİLER İÇİN ÖNLEM ALIN

DİSK/Gıda-İş, ÇAYKUR’a bir kez daha “Çay üreticileri ve ÇAYKUR işçileri için acil önlem alınmalı” çağrısı yaptı. Gıda-İş’ten yapılan açıklamada, “Fabrikalarda önlem alın, temizlik yapın, hijyen koşullarını oluşturun. Çay alım evlerinin çalışma koşullarının yenilenmesi ve yine buralarda tuvaletlerde su ve sabun gibi temizlik malzemelerinin teminini sağlayın. Gerekli koşullar oluşturulmadığı sürece sorumluluk ÇAYKUR yöneticilerindedir" denildi. ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikasında koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Gıda-İş'ten ÇAYKUR’a koronavirüs çağrısı: İşçi ve üreticiler için acil önlem alın

Gıda-İş'ten ÇAYKUR’a koronavirüs çağrısı: İşçi ve üreticiler için acil önlem alın

12:48

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ODTÜ'LÜ ÖĞRENCİLER SALGIN NEDENİYLE YAŞADIKLARI KAYGIYI ANLATTI

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle duydukları kaygıları, geleceğe dair endişelerini ve uzaktan eğitim sürecinin hayatlarındaki etkisini Evrensel’e anlattı. Online eğitim başta olmak üzere birçok sorun ve belirsizlikle karşılaştığını anlatan öğrenciler, gelecek planlarının ertelendiğini söyledi.

Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

 

12:36

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KOVİD-19 TEDAVİSİNDEKİ İŞLEMLER SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Pandemi hastanelerinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan tüm işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerinin iki katına çıkarıldığını duyurdu. Selçuk, "Yoğun bakım şartlarında koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı geri ödeme listemize aldık" dedi.

Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

Koronavirüs tedavisindeki işlemler SGK geri ödeme kapsamına alındı

 

11:51

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GÖZALTINA ALINAN DİSK TEKSTİL GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİSİ TÜRKMEN SERBEST BIRAKILDI

DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, sosyal medya paylaşımlarından dolayı dün akşam (3 Nisan) gözaltına alınmasının ardından bu sabah serbest bırakıldı. Türkmen, Güvenlik Şube tarafından evinden gözaltına alınarak gece Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmüş, bu sabah da savcılığa sevk edilmişti. Savcılık, ifadesini aldığı Mehmet Türkmen'in mahkemeye sevk edilmesine gerek görmeden serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Türkmen serbest bırakıldı

11:10

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İBB OTOBÜS, METRO VE METROBÜS GİRİŞLERİNDE ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI

Toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu sabah otobüs, metro, metrobüs ve vapurlarda 100 bin maskenin dağıtımına başladı.

İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

İBB otobüs, metro ve metrobüs girişlerinde ücretsiz maske dağıttı

 

10:34

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KORONAVİRÜS VAKASI ÇIKAN AKAR TEKSTİL'DE İŞÇİ İŞ BIRAKTI, PATRONUN ADAMLARI SOPALARLA SALDIRDI

Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akar Tekstil fabrikasında bir işçide koronavirüs tespit edildiği haberinin alınması üzerine işçiler iş bırakarak fabrika bahçesine çıktı. Fabrikada örgütlü olan Deriteks Sendikası İzmir Şube yöneticileri de fabrika önüne gelirken işverenin adamları iş bırakan işçilere sopalarla saldırdı. Saldırı sonrası fabrika önüne gelen polis, görüntü almak isteyen Evrensel muhabirini engelledi. İşçilerin fabrika önündeki bekleyişleri ise devam ediyor.

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

 

10:32

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"112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ'NE ACİL ÇÖZÜM BULUNSUN"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde iş yükünün 8-10 kat arttığını belirterek tedbir alınmasını talep etti. Barut, "Olası bir bulaş durumunda kritik öneme sahip 112 Acil Çağrı Merkezleri çökebilir ve salgınla mücadele büyük darbe alır" dedi.

CHP'li Ayhan Barut: 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne acil çözüm bulunmalı

CHP'li Ayhan Barut: 112 Acil Çağrı Merkezleri'ne acil çözüm bulunmalı

 

08:47

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"AYRIMCI" İNFAZ DÜZENLEMESİ TBMM KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucularını kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesi, TBMM Adalet Komisyonunda gerçekleştirilen görüşmeler sonrası kabul edildi. Muhalefet partileri, "Değişiklikle beraber yaşam hakkı korunmuyor, ayrımcılık yapılıyor" dedi.

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

DÜN NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kalabalık halde bulunulan alanlarda maske kullanımı zorunlu" şeklindeki açıklamasının ardından İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri toplu taşıma kullanan yurttaşların maske takmasının zorunlu olduğunu belirtti. İstanbul ve Ankara'da bu sabahtan itibaren yurttaşlara maske dağıtılacağı ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu "www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

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Derince Vergi Dairesinde görevli memur Yeter Şen koronavirüsten hayatını kaybetti.

11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları
11 soru-11 yanıt | 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı ve genç işçilerin hakları

Yasak kimleri kapsıyor, işveren işçileri işe gelmeye zorlayabilir mi, yasak nedeniyle işe gidemeyen ücret alacak mı, genç işçiler neler yapabilir?

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Koronavirüs ve Hayatımız | Yazar Aydın Çubukçu değerlendirdi

DAY-MER, Facebook üzerinden Aydın Çubukçu'nun katılımıyla "Koronavirüs ve Hayatımız" konulu söyleşi düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi
Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 501’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 76 kişi daha hayatını kaybederken; hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501’e ulaştı.

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Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 501'e çıktı | Tüm gelişmeler (4 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501'e, vaka sayısı ise 23 bin 934'e yükselirken 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Ayrıca 31 kente giriş çıkışlar durduruldu.

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İspanya'da koronavirüs nedeniyle OHAL 25 Nisan'a kadar uzatılacak

Başbakan Pedro Sanchez: Virüsün bulaşmasını düşürmemiz gerekiyor ve bunun için daha fazla zamana ihtiyacımız var.

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HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan “evde kal” çağrıları sonrası artan kadına dönük şiddeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na sordu.

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