Melike Tekstil tepkiler üzerine koronavirüs nedeniyle üretime ara verdiğini açıkladı

Antep Başpınar 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Melike Tekstilde çalışan iki işçinin Covid-19 testinin ‘pozitif’ çıktığı iddiası sonrası işçilerin iş bırakması ve gelen tepkiler üzerine 15 gün üretime ara verildiği açıklandı.

Fabrika yetkilileri bu akşam itibariyle bütün fabrikayı kapatarak üretime ara verdiklerini ve bütün işçilerin 15 gün izine gönderileceğini duyurdu. İlk 1 hafta için işçilerin “ücretli izinli” sayılacağını, sonraki hafta ise “kısa çalışma ödeneği”nden destek alınacağını, eğer bu ödenek sağlanamazsa da 2 haftanın ücretinin de yine işveren tarafından ödeneceğinin sözü verildi.

İŞÇİLERİN MÜCADELESİ VE DAYANIŞMA SONUNDA OLDU

Kararı olumlu karşılayan işçiler, “Bugün yaptığımız iş bırakma eylemi ve sonrasında da bunun sosyal medyaya yansımasının, basında yer almasının ve DİSK/Tekstil Sendikası Gaziantep Temsilciliğinin girişimlerinin büyük etkisi oldu” diye konuştular.

İŞÇİLER İŞ BIRAKARAK ÜRETİMİN DURDURULMASINI İSTEMİŞTİ

Melike Tekstil’de 15.00 – 00:00 vardiyasında çalışan işçiler iki işçi arkadaşlarına yapılan yeni tip koronavirüs Covid-19 testinin ‘pozitif’ çıktığını belirterek iş bırakmıştı. Fabrikanın bu durum nedeniyle üretime ara vermesi ve kendilerini ücretli izne çıkarmasını isteyen işçilere, patron ‘Biz devletten ödenek bekliyoruz. Başvurumuzu yaptık. Bir hafta, on gün içerisinde belli olacak. Ödenek gelince üretimi durduracağız’ diyerek üretime devam etmelerini istemişti. İşçiler ise “Resmen bize bir hafta on gün içerisinde ölen ölsün deniyor. Ölene kadar çalıştıracaklar” demişlerdi. İşçilerin iddialarına ilişkin görüşlerini almak için telefonla iletişim kurduğumuz Melike Tekstil İnsan Kaynakları ise böyle bir duyum almadıklarını ve yetkililerin yerinde olmadığını belirtmişti. (Antep/EVRENSEL)

Antep Melike Tekstilde koronavirüs iddiası üzerine işçiler iş bıraktı