Otel çalışanı: Ücretsiz izinle sokağa atıldık

Taksim Park Otel işçisi

İstanbul

Ben yıllardır otelde teknik eleman olarak çalışan bir işçiyim. Günde 10-12 saat bilfiil çalışan biriydim. Benim gibi kat temizliği yapan, garsonluk yapan, yemekhanede, oda temizliğinde, oda servisinde çalışan, elektrikçi, şoför olarak çalışan yaklaşık 400-430 civarında işçiyle birlikte 2-3 ay ücretsiz izne gönderildik.

Çoğumuz evli ve çocuk sahibiyiz. Tek gelirimiz burada aldığımız ücrettir. Aylık ortalama kira, doğal gaz, elektrik, sabit telefon giderlerinin toplamı 2 bin -2 bin 500 lira tutuyor. Aldığımız ücretlerle bile geçinemiyorken şimdi ücretsiz izne gönderildik. Ücretsiz izin uygulamasından önce senelik izinlerimizi kullanmak istedik ona bile izin vermediler. Raporlar bile geçersiz sayıldı. Amaç bize ücret ödememek.

Hükümetin ise biz işçiler için aldığı bir önlem yok. Ücretli izin hakkımız olmalı. Ücretlerimiz ve SGK primlerimiz ödensin. Gıda yardımı ve nakdi yardım da yapılmalı. Ben 3 çocukla, 1500 lira kira vererek bu durumda nasıl geçineyim? Düpedüz bize gidin ne haliniz varsa görün, belediyelerin, sosyal dayanışma vakıflarının önünde kuyruk olun deniyor.

Gözlerimizi artık açalım, bu hükümetten hesap sormazsak, bir araya gelip örgütlü olmazsak, bir sendikada birleşmezsek başımıza daha çok şey gelir. Bu acımasız ve zor günlerde bize reva görülen bu muameleyi de asla unutmayacağız.