İşçi mektubu: Fakirin hayatı zenginin keyfine bağlanmış

Antep’ten bir işçi

Ben Antep’te Yalçın Kardeşler Halı Fabrikasında çalışıyorum. Ülkenin durumu malum herkes bu virüsten korunmaya çalışıyor elinden geldiğince. Ama burada hiçbir tedbir yok. Lavaboların sabun kutusu bomboş. Yemekhane pislik içinde tabldotlar kir içinde. Sigara içme alanı berbat. Buna rağmen 8-10 kişi yan yana oturup sigara içiyor. Önlem olarak tezgahların yanına koydukları dezenfektanın sudan farkı yok. Ne kokusu var ne de kıvamı. Herkes su deyip dalga geçiyor ve kullanmıyor bile. Zaten bittiğinde de yerine yenisini dolduran yok. Şimdiye kadar ne bir maske verdiler ne de koruyucu herhangi bir şey.

Yıllık izni olanları izne yolladılar. Olmayan bazı işçileri işten çıkarttılar. Bazılarını da ücretsiz izne yolladılar. Siparişi bitenin tezgahı kapatacağını, siparişi olan tezgahların ise çalışmaya devam edeceğini söylüyorlar. Hatta konfeksiyon bölümü 8 saatin dışında mesaiye bile kalıyor. Burada herkesin çoluğu çocuğu var. Eve gidince korkumuzdan çocuklara yaklaşıp sarılamıyoruz bile.

Servislerde de önlem alınmıyor. Minibüste 17-18 kişiyle işe giderken trafik polisi durdurup servis şirketine ceza yazdı. Fabrikaya yine ceza gitmedi. Yarımızı servisten indirip başka bir servis çağırdılar. Ama işten dönerken yine aynı. Bunun üzerine çalışma saatini 6’ya aldılar trafik ceza yazıyor diye taktik değiştiriyorlar güya.

Fakirin hayatı zenginin keyfine bağlanmış. "Böyle bir dünya olmaz olsun. Kıyamet kopsun kurtulalım" der olduk.